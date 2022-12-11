他帶「450萬名錶」來台維修　入境一開行李慘遭沒收充公！

▲吳男未申報通關，被攔查到行李有450萬手錶。（圖／資料照）



記者許力方／台北報導

吳姓男子4年前搭機回台時，未依規定申報通關，被攔查查獲一支Richard Mille李察米爾限量手錶，要價高達450萬元，因違反「入境免稅限額2萬元」的規定，當場被沒收。吳男不服提起行政訴訟討錶，以對話、維修單等記錄，主張手錶是受馬來西亞凌姓男子所託，因「走時不準」帶回台灣維修，日前遭最高行政法院裁定駁回。

凌男2018年6月時在台北東方文華酒店的Richard Mille專櫃以450萬元購入手錶，9月時辦理退稅後出境，再由吳男於10月攜帶入境。吳男入境時未依規定以書面或口頭申報，走綠線檯通關，結果海關攔查，在他的手提行李內查獲這支名錶，已經超過入境旅客攜帶行李報驗稅放規定「入境行李免稅限額2萬元」，必須沒收。

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▲羅志祥擁有不少RM手錶。（圖／翻攝showlo IG）



吳男相當傻眼，接受詢問時說明，手錶不是他的，是受馬籍友人凌男所託，帶回台灣東方文華的店面修理，事後要再帶回馬來西亞，並提起行政訴訟，主張手錶不是進口新品，無關稅法「進口貨物由輸出國銷售至中華民國」實付或應付交易價格，無從據以計算完稅價格。

吳男並提出發票、維修單據以及和李察米爾葉姓店員的Line對話為憑，稱手錶「確定是壞了」，還找來葉姓店員到庭作證，自認入境時沒有申報相關證明文件，是因為手錶是因維修而進口，符合關稅法「進口整修物品在進口起6個月內原貨復運出口，免徵關稅」，修好就帶回馬國，不會超過6個月，本來就不用繳稅，入境時又何須申報？認為原判決違背法令因此上訴。

根據判決書，台北關則主張，查詢不到相同、類似貨物交易價格，發票上也沒有提供生產成本及費用等相關資料核查，所以無法依照同法規定核估完稅價格。事後吳男提出的維修單上開立日期為10月，所記載的損壞情形是「手錶走時不準」，並非完全喪失功能，且手錶外觀正常、沒有毀損，即使有走時不準的瑕疵，也不是毀損至無法回復、不具交易價值，另經鑑定手錶合理行情約為美金10萬元，考量手錶使用程度，核定手錶完稅價格仍有高達333萬4500元。

最高行政法院認為，自手錶以450萬元售出，到在吳男入境行李中被查獲時，不過4個月多，折舊減少的價值很有限，且當時拍下的照片顯示，手錶相當完整。而維修單上「走時不準」顯然不是對手錶實物功能檢測後的結論，有失可信度；另外與店員的對話中，也僅依照一張照片作為判斷，非具專業技術檢測人員意見，難以憑此認定手錶故障，就算退一步而言，手錶真的走時不準、程度輕微，也有經調校、更換零件等方式修復可能性，且應該不致使整體交易價值從數百萬劇降至2萬元以下。

最高行政法院並指，我國機場四處可見「入價免稅限額2萬元應申報」的宣導，而進口整修物品，在進口時申報明確，先行繳納稅款保證金，在進口後6個月內復運出口，就可以退還保證金而免徵關稅。海關沒入於法有據，維持一審判決，駁回上訴，全案確定。

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