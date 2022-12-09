全台唯一可輸陸加工水產品　食品董座：平常心做好本分

▲謝姓董事長接受採訪 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

大陸海關8日禁止台灣水產加工品入境，全台幾乎百分之99水產加工業者都名列其中，只有屏東縣一家生產魚類加工魚鬆品的食品公司未被禁止，公司謝姓董事長今(9)日表示，生產的魚鬆銷往全世界，其中銷往大陸10多年，當初依衛福部送來資料填寫，再一併送到大陸去審核，「我們在名單之內，我們自己也不知道是什麼原因」，心情確實五味雜陳，目前以平常心，做好自己本分。

▲該公司生產的魚鬆，有魚鬆界LV稱譽，相當受到消費者的歡迎。



這家食品有限公司成立於1991年，為因應國際化和產業升級，2006年於屏東屏南工業區成立屏南廠，2007年4月通過經濟部標準檢驗局外銷水產品HACCP認證；2007年11月通過優良水產品CAS認證。

這家公司生產的魚鬆，有魚鬆界LV稱譽，推出的「有魚學堂」禮盒，創意又可愛的外盒設計，還設有禮盒把手，多次入選屏東十大伴手禮。

謝姓董事長表示，公司出產的產品以魚鬆為主要產品，產品銷往全世界，出口大陸已10多年。而出口全世界都針對每個地區的法規做安排，這次大陸的情況也不太清楚；這銷往大陸的文件，全部水產品都是透過衛福部整個統包送去大陸審核，我們按照文件去填寫，這次在名單之內，我們自己也不知道是什麼原因，