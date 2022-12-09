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大陸 大陸焦點 特派現場

陸方艙一夜變「超級爛尾樓」？　衛健委：改成亞定點醫院

▲▼方艙醫院,大陸疫情,上海,新冠疫情,新冠肺炎,確診,方艙。（圖／CFP）

▲大陸此前因動態清零政策，各地建了大量的方艙醫院。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸大幅鬆綁防疫措施，外界質疑，此前各地大規模建設的方艙很可能迅速叫停，變成超級爛尾樓。大陸國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝9日表示，以地市為單位，按照城市的人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院。所謂亞定點醫院，就是在方艙醫院的基礎上，使其具備一定的治療功能，要按照其床位10%的比例來改造監護床位。

12月9日下午，大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，主題為「中西醫結合醫療服務保障」。發布會上，國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝要求，「三級醫院綜合ICU要達到4%的比例，此外對於各個專科ICU要按照綜合ICU的標準來進行擴容改造和建設，再按照4%的比例建設可轉換的ICU床位，需要的時候可以在24小時內迅速的轉換成重症ICU的資源，這樣的話我們保證綜合ICU和可轉換ICU能夠達到醫院床位比的8%。另外還有一部分專科ICU作為一個重要的補充。」

她提到，要求對其他專科ICU的醫務人員，內科、急診科、兒科等等相關專業的醫務人員都要進行綜合ICU知識、技能方面的訓練和培訓，確保在需要的時候這些人能夠快速補充到重症醫學專業的隊伍當中來，按照現在我們床醫比和床護比再額外擴充20%到30%的醫療力量作為重症資源的補充。

焦雅輝強調，「我們所有這些擴容和改造的工作要求各地都要在12月底之前完成。」

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