回國直奔醫師家過夜！人妻連劈2男喊：真的很想要愛情　綠夫崩潰

▲台中一名人妻婚後沉迷線上遊戲，與男網友大搞外遇。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名人妻婚後沉迷線上遊戲，結識男網友陷入熱戀後，又認識一名男醫師，2個月後就到他家投宿並進而交往。姦情曝光後，人妻還向丈夫表示「我就該死守一個家？」、「我當時真的很想要愛情」等語，導致7年婚姻破裂，丈夫也決定和她離婚，並提告向她求償50萬元。台中地院審理，認為人妻侵害配偶權，應賠償9萬元，全案還可上訴。

人夫主張，他與妻子小薇(化名)育有1個女兒，小薇婚後沉迷於線上遊戲與社群軟體，因此結交了多名男網友，還常相約出遊、玩樂，並與化名「小銘」的男網友交往，兩人不僅親暱互稱「大老鼠」、「小老鼠」，小銘還傳送「想妳想妳想妳」等訊息示愛，小薇也以愛心、擁抱貼圖回應，甚至不顧孩子發高燒，仍外出和小銘約會，讓他感到心灰意冷。

人夫又指控小薇貪圖名利和享樂，於2019、2020年間認識某醫師後，就積極和他發展婚外情，並獨自前往醫師家過夜，而這名風流成性的醫師明知小薇有家庭，還邀小薇同住，讓做為丈夫的他感到忍無可忍，決意和小薇離婚。事後他和小薇談及此事，小薇不僅傳送和醫師的親暱合照給他看，甚至大言不慚表示「醫師很高尚啊！他們醫院每個醫師都要高級套房值班」、「我就該死守一個家？」，讓他飽受精神折磨，提告向小薇求償50萬元。

全案審理時，小薇否認有婚外情，表示她和小銘僅一般朋友對話。另因她從事韓國網拍，那時剛從韓國返台，礙於疫情不便回家和小孩接觸，因得知醫師都住在醫院宿舍，她便借住在醫師閒置未用的套房，兩人並未同住。而且她和丈夫已於2020年4月離婚，丈夫也不能證明他手上的對話訊息是在婚內期間發生。

法官查看相關證據，發現小薇認識男網友小銘後，兩人密切熱絡聯繫、互相報備行程，就像熱戀中的男女，已侵害配偶權。另小薇於2020年2月由韓國返台，當時政府尚未規定從韓國返台者須居家隔離14日，小薇並無需到當時僅認識2個月的醫師家居住，另外，小薇也曾向丈夫說「我會跟大家說是我外遇造成非你的因素」、「真心覺得我親手毀了這個家，我沒資格也沒臉在你面前出現，對我當時真的很想要愛情」等語，可見與醫師也逾越一般朋友社交關係，審酌丈夫開設公司，每月收入為6至10萬元，小薇目前經營網拍事業，每月收入約2萬元，判她應賠償9萬元，全案還可上訴。