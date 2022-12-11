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社會 社會焦點 保障人權

藥頭假冒「屋馬燒肉」網上賣毒　鮭魚卵雙人套餐是K他命暗號

記者許權毅／台中報導

假冒屋馬燒肉賣毒品！台中一名22歲楊男在通訊軟體冒稱是「屋馬燒肉」，還用鮭魚卵雙人豪華套餐、高級燕窩飲當成代號，販售給不特定的人士，警方在今年2月釣出楊男後當場將其逮捕，並查扣K他命、毒咖啡包等毒品，另上游20歲張男也遭逮捕，近日被檢方起訴。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲楊男在網路上冒稱是屋馬燒肉，以鮭魚卵、燕窩飲當成毒品代號。（圖／記者許權毅翻攝）

第五分局表示，楊男佯裝是「屋馬燒肉」，就連通訊軟體上的頭貼也盜用屋馬商標，並且寫下「鮭魚卵雙人豪華套餐價位，可加購近期廠商請女神贊助的高級燕窩飲，保證優質給妳最好的體驗」藉此在網路上兜售毒品，其中鮭魚卵就是K他命、燕窩飲就是毒咖啡包，讓警方直呼是「掛燒肉賣毒咖啡」。

▲▼毒品,毒咖啡包,逮捕,警察,藥頭。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼楊男在今年2月被喬裝買家的警方逮捕，還以套餐、飲料數量當成毒品數量。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼毒品,毒咖啡包,逮捕,警察,藥頭。（圖／記者許權毅翻攝）

楊男以鮭魚卵套餐數量、燕窩飲杯數當成暗語跟買家溝通，今年2月警方喬裝成買家與楊男交易，當場人贓俱獲，在其身上查扣11500元現金、毒咖啡包16.5克、K他命3.5克，訊後再找到毒品來源，拘提一名20歲張男，兩人均被起訴。

第五分局表示，不法人士為了躲避警方查緝，販售毒品時利用不同代號，面對新型態犯罪，警方會強化科技查緝，阻斷毒品傳播鏈，展現維護治安工作的能力與決心。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼楊男與上游張男近日遭檢方起訴。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

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