北市文山第一警分局+佛光山泰山禪淨中心　宣導假投資詐欺

▲台北市文山第一警分局在國際佛光會中華總會泰山區督導會長聯誼活動中進行防詐宣導 。（圖／佛光山泰山禪淨中心提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

臺北市政府警察局文山第一分局於(24)日應佛光山泰山禪淨中心邀請，在轄內著名蔬食餐廳舉辦2022國際佛光會中華總會泰山區督導會長聯誼活動，針對近期高發攀升「假投資」詐欺案類，進行防詐宣導，場面互動熱絡。

近期發現詐騙集團多透過臉書、LINE、微信等社交軟體散播假投資資訊，等加入好友後即以噓寒問暖或甜言蜜語方式，逐漸鬆懈被害人心防並慫恿投入資金，標榜高報酬高獲利口號，吸引被害人投資未上市公司股票、外匯或代操盤國內外基金等，只需依指示匯款即可定期提領高額獲利，當被害人先後投入大筆金錢，然獲利未如預期時，才發現該投資群組已無預警關閉並人間蒸發。

佛光山泰山禪淨中心舉辦「2022國際佛光會中華總會泰山區督導會長聯誼活動，因此邀請台北市警文山第一分局到場進行防詐宣導，由副分局長呂政國帶領相關人員到場，為督導、會長等進行防詐宣導，搭配互動，場面熱絡；最後更吸引眾多民眾主動為「打詐台北隊」加油打氣，加入該警分局臉書專頁，共同分享親友犯罪預防宣導之常識，達到最佳預防犯罪宣導效果。

文山第一警分局呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。