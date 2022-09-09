　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國際佛光會捐2千N95口罩　為離島小琉球安檢＋員警健康把關

▲國際佛光會捐贈第5岸巡隊小琉球安檢所人員N95口卓 。（圖／佛光山潮州講堂提供，下同）

▲國際佛光會捐贈第5岸巡隊小琉球安檢所人員N95口卓 。（圖／佛光山潮州講堂提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

有感於第一線警察、海巡人員第一線直接面對群眾，暴露於高危險環境之中，防護裝備需求倍增，為感謝警察、海巡人員於防疫期間的辛勞，國際佛光會中華總會於8日中秋節前夕搭船到小琉球，分別捐贈東港警分局琉球分駐所及海巡署南部分署第五岸巡隊琉球安檢所人員各1千個N95口罩，讓他們在第一線執行防疫勤務時，可以做好自我防護，也保護民眾安全。

▲國際佛光會捐贈第5岸巡隊小琉球安檢所人員N95口卓 。（圖／佛光山潮州講堂提供，下同）

小琉球屬於離島，往返捐贈防疫等物質，必須搭船，拉長捐贈往返時間，因此以往捐贈防疫等物質，很少有捐贈單位直接搭船到小琉球做捐贈儀式。

由於小琉球已是國內旅遊勝地，往返遊客相當多，在島上執勤的安檢、員警在疫情當下，承擔更大的健康風險。國際佛光會這次直接上小琉球捐贈N95口罩，讓在島上執勤的海巡署第5巡隊人員及員警特別有感。

國際佛光會由佛光山潮州講堂監寺妙辰法師率同南區區委林雪蘭、潮一區陳玉蘭督導長、潮二區黄淑英督導長、郭明水督導、洪麗珍督導，小琉球分會黃鈺惠會長，一同到小琉球各捐贈東港警分局琉球分駐所員警及海巡署第5岸巡隊小琉球安檢所人員各1000個N95口罩。

分別由第五岸巡隊参謀孫泰強中校與小琉球安檢所所長王姿培少校代表接受與小琉球分駐所副所長蔡玉山代表接受。

第五岸巡隊参謀孫泰強中校表示，非常感謝國際佛光會中華總會關心海巡人員執勤健康，海巡人員是第一線防疫人員，時常需要面對、接觸不特定之民眾，面對疫情，防疫保護物質更顯重要，感謝佛光會提這批防疫口罩，大大降低海巡人員被染疫的巷風險。

►IPSA流金水200ml激殺880元！能不買嗎？

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／台鐵搶修28小時恢復「又故障」　列車大誤點
淫保全摸女住戶色問：胸很挺沒穿內衣？　害公司慘了
健身房論戰「館長1句話贏了」！　他曝廖老大輸在這
32歲工人「絞成碎肉」！拆解機器清屍塊　廠區勒令停工
女王資產132億！查爾斯「巨額財富入袋」　1規定逃過遺產稅
紅綠燈斷裂狠砸新手媽恐癱！　最新恢復情況曝
快訊／台中男酒駕闖紅燈！　18歲騎士遭撞「無生命跡象」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國際佛光會捐2千N95口罩　為離島小琉球安檢＋員警健康把關

老師推薦保證獲利！　警上網找案例...及時勸阻阿北滙款

東港3年一科迎王祭　7角頭轎班齊聚...甲辰正科大總理公司貼紅榜

中秋送暖！台東縣政府感謝社福機構　致贈加菜慰問金

公車來了！BUS未來站展覽開幕　徐榛蔚：年底璔400座智慧站牌

移民署屏東縣服務站創意胸章DIY　宣導防範非洲豬瘟

台中商旅進軍谷關溫泉　新飯店動土...盼帶動商圈發展

從台南飛出去！麻豆文旦外銷加拿大、關廟鳳梨飛日本！

看見路平！　一次性完成南138線、南168線、南177線道路改善工程

與死神搶命！男下車突昏迷　里港勇警緊急CPR救命

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

白家綺甜曝老公撩妹絕招　吳東諺被「拒絕30幾次不放棄」

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

秀英被經紀人虧「懶」展超美背肌　韓孝周舉起52kg壺鈴…擔憂形象XD

21歲正妹海底撈吃火鍋意外身亡

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

國際佛光會捐2千N95口罩　為離島小琉球安檢＋員警健康把關

老師推薦保證獲利！　警上網找案例...及時勸阻阿北滙款

東港3年一科迎王祭　7角頭轎班齊聚...甲辰正科大總理公司貼紅榜

中秋送暖！台東縣政府感謝社福機構　致贈加菜慰問金

公車來了！BUS未來站展覽開幕　徐榛蔚：年底璔400座智慧站牌

移民署屏東縣服務站創意胸章DIY　宣導防範非洲豬瘟

台中商旅進軍谷關溫泉　新飯店動土...盼帶動商圈發展

從台南飛出去！麻豆文旦外銷加拿大、關廟鳳梨飛日本！

看見路平！　一次性完成南138線、南168線、南177線道路改善工程

與死神搶命！男下車突昏迷　里港勇警緊急CPR救命

中國版「彈簧刀」無人機罕見曝光　飛鴻-901精準命中地面甲車

三重懶警翹班「躲樓上玩麻將手遊」　消失20分鐘...申誡2次調職

日圓狂貶！日央行總裁直言「2、3元波動就算劇變」　今急會日相

張志豪二軍開轟！升一軍頭號人選　泰勒下週先發

英女王逝世許淑華留言「祈禱身體健康」　網狂灌臉書：丟臉丟到國際

《原子少年》蔡朕遭爸反對進演藝圈　認「沒有聯繫」

英女王伊莉莎白二世辭世　朱立倫「失去歷史見證者」：女王風範長存

崩潰！台鐵計軸器搶修28小時剛恢復「又故障」　列車誤點50分鐘

餘震不斷！與死神賽跑　台青脫困川震災區：往後倒人可能就沒了

羅力週日確定再投一場：我很樂意　開玩笑稱最速復出

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

南檢攜手統一獅反賄宣導

2022桃園地景藝術節　9/8大溪登場

火龍果放太久怎麼辦　變身種子森林不浪費

麻豆文旦外銷加拿大、關廟鳳梨飛日本

台中商旅進軍谷關　新飯店動土

好康！社頭中秋活動　火車站前1500顆文旦免費送

南138線、南168線、南177線道路改善工程

機械設備公司欠款291萬元拒繳虛實負責人管收

台中蛋黃酥名店排爆　店門口見人肉貪食蛇

情牽一甲子　台東50對金鑽石婚夫妻接受表揚

狼師把女學生當性奴　調查信結果曝

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

雪隧變了！中秋啟亮7彩燈光

台南七股吊車職災釀3死勞工局慰問家屬

更多熱門

相關新聞

雲林3民代脫罩逐桌敬茶　衛生局將開罰

雲林3民代脫罩逐桌敬茶　衛生局將開罰

國內疫情雖見趨緩，指揮中心目前尚將參加聚會逐桌敬酒列於禁止項目。雲林莿桐鄉本月3日在一場宮廟餐會席間，有民眾發現現任議員廖郁賢、鍾明馨及參選人曾博鴻參加餐敘期間，未戴口罩「逐桌敬酒」違反規定。雲林縣衛生局對此表示，宴飲餐會中逐桌敬酒、敬茶仍未解封，違者可依《傳染病防治法》處3千元至1萬5千元罰鍰。

更新／日月潭泳渡明照常！全台活動一覽

更新／日月潭泳渡明照常！全台活動一覽

國際佛光會贈送潮警口罩　員警防疫更加分

國際佛光會贈送潮警口罩　員警防疫更加分

國際佛光會捐物資　為枋寮基層員警加油

國際佛光會捐物資　為枋寮基層員警加油

佛光會捐贈N95口罩　為東港警加油打氣

佛光會捐贈N95口罩　為東港警加油打氣

關鍵字：

國際佛光會潮州講堂妙辰法師口罩小琉球第5岸巡隊

讀者迴響

熱門新聞

時空旅人預言「英女王2022離世」竟成真

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

快訊／田馥甄演唱會延期挨轟凌晨道歉

啦啦隊女神26歲懷孕「胎兒罹先天罕病」！痛哭引產

人已在高雄！Hebe上班族歌迷氣炸

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

楊丞琳IG停更3天首發文！

快訊／田馥甄明高雄開唱突宣布延期！

女王駕崩會發生什麼事？

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

陸劇男神遭嗆猥瑣！張翰新劇「扯女演員內衣」

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

更多

最夯影音

更多
酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車
劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面