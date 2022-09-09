國際佛光會捐2千N95口罩　為離島小琉球安檢＋員警健康把關

▲國際佛光會捐贈第5岸巡隊小琉球安檢所人員N95口卓 。（圖／佛光山潮州講堂提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導



有感於第一線警察、海巡人員第一線直接面對群眾，暴露於高危險環境之中，防護裝備需求倍增，為感謝警察、海巡人員於防疫期間的辛勞，國際佛光會中華總會於8日中秋節前夕搭船到小琉球，分別捐贈東港警分局琉球分駐所及海巡署南部分署第五岸巡隊琉球安檢所人員各1千個N95口罩，讓他們在第一線執行防疫勤務時，可以做好自我防護，也保護民眾安全。

小琉球屬於離島，往返捐贈防疫等物質，必須搭船，拉長捐贈往返時間，因此以往捐贈防疫等物質，很少有捐贈單位直接搭船到小琉球做捐贈儀式。

由於小琉球已是國內旅遊勝地，往返遊客相當多，在島上執勤的安檢、員警在疫情當下，承擔更大的健康風險。國際佛光會這次直接上小琉球捐贈N95口罩，讓在島上執勤的海巡署第5巡隊人員及員警特別有感。

國際佛光會由佛光山潮州講堂監寺妙辰法師率同南區區委林雪蘭、潮一區陳玉蘭督導長、潮二區黄淑英督導長、郭明水督導、洪麗珍督導，小琉球分會黃鈺惠會長，一同到小琉球各捐贈東港警分局琉球分駐所員警及海巡署第5岸巡隊小琉球安檢所人員各1000個N95口罩。

分別由第五岸巡隊参謀孫泰強中校與小琉球安檢所所長王姿培少校代表接受與小琉球分駐所副所長蔡玉山代表接受。

第五岸巡隊参謀孫泰強中校表示，非常感謝國際佛光會中華總會關心海巡人員執勤健康，海巡人員是第一線防疫人員，時常需要面對、接觸不特定之民眾，面對疫情，防疫保護物質更顯重要，感謝佛光會提這批防疫口罩，大大降低海巡人員被染疫的巷風險。