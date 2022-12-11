男爆料「女友瞞他賣淫」揪網出征　反被嗆「性功能不如3歲小孩」

▲前女友無懼網友出征，反而上傳多張辣照反擊。（圖／翻攝抖音）

大陸中心／綜合報導

中國大陸一名男網友近日在網路上爆料，稱自己交往了兩年的前女友瞞著他賣淫，害他不知不覺被戴了無數頂綠帽。不過，女友也非常強悍，在抖音上反批男友的性功能連3歲小孩都不如，還說自己本來就不喜歡對方。

男網友表示，自己為了前女友放棄北京的工作來到瀋陽工作，而且一年的時間就為了對方花費10多萬人民幣，沒想到最近竟然意外發現，前女友在抖音上傳性感照給別的男人。

男網友還說，他後來更發現，前女友私底下背著他賣淫，害他不知不覺戴了無數頂綠帽。男網友並公布了前女友的抖音帳號，導致前女友的帳號被大批網友出征。

不過，前女友也非常強悍，不僅不畏懼網友的出征，反而勇敢反擊，「分手的原因是他和我提結婚，我還沒玩夠！原本剛開始我就不喜歡他，他也滿足不了我的物質需求，性功能連3歲小孩都不如！」

前女友更反問網友們，「我選擇和誰在一起是我的自由，試問你們和一個不喜歡的人在一起，有感覺嗎？會快樂嗎？他給我花錢是他的選擇，我身為一個女孩為什麼要擋著他？」

前女友還說，「我喜歡在社交平台上展示自己，有錯嗎？連這些都要限制我，怎麼不去找個矽膠人？」

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