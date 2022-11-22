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社會 社會焦點 保障人權

「長腿妹敢玩2千」台中透天厝變淫窟　雞頭被逮喊：妹妹衣服穿一穿

記者許權毅／台中報導

台中豐原警方獲報豐原大道一處透天厝暗藏春色，17日持搜索票前往，當場查獲以25歲林男為首經營的應召站，發現林男招攬20到40歲本國跟外國籍女子，以每次2000到7000元與男客進行性交易，現場還有一名準備進行交易的39歲男客，林男還跟應召女說「妹妹衣服穿一穿」，再轉頭跟警方說，「我都認好不好！」全案依妨害風化以及毒品罪嫌送辦。

▲▼台中豐原分局破獲一處民宅暗藏應召站。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中豐原分局破獲一處民宅暗藏應召站，林姓負責人在網上PO出｢敢玩、費用便宜2000」。（圖／記者許權毅翻攝）

豐原警方蒐證調查，林男在某論壇網站發文，貼出應召女照片還寫下「費用便宜2000，聯繫我時，一定要說在XX論壇看到的」，還稱是「乾淨衛生、隱私佳、多位妹妹可選擇、最敢玩、只怕哥哥受不了」等語吸引客人。

▲▼台中豐原分局破獲一處民宅暗藏應召站。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼林姓負責人在網上招攬客人，另找來20到40歲本國、越南、印尼籍6名應召女從事性交易。（圖／記者許權毅翻攝，點圖放大）

▲▼台中豐原分局破獲一處民宅暗藏應召站。（圖／記者許權毅翻攝）

警方接獲檢舉指出，該地點就位在豐原大道上某透天厝，立刻成立專案小組，在17日0時25分持搜索票前往，查獲負責人25歲林男、會計27歲林男以及媒介22歲洪男，現場共有3名本國籍、2名越南籍、1名印尼籍，年齡約在20到40歲左右的女子，每次價錢在2000到7000元，負責人從中抽200到600元等，另在其中一名23歲徐女包包內找到第二級毒品安非他命、毒品吸食器。

▲▼台中豐原分局破獲一處民宅暗藏應召站。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警方在現場查獲保險套一批、手機、潤滑油以及監視器等。（圖／記者許權毅翻攝）

其中一名莊姓男客正準備「提槍上陣」，不料警方突然出現，乖乖穿起衣服，準備接客的吳女留著一頭長髮，身穿灰色連身迷你裙，緊張地坐在床緣，配合警方要求提供證件。警方起獲監視器1組、保險套1批、潤滑油4瓶、手機工作機4支，以及疑似性交易獲利金額現金12000元。

▲▼台中豐原分局破獲一處民宅暗藏應召站。（圖／記者許權毅翻攝）

▲其中一名吳女身穿短裙，坐在床緣疑似原本準備接客。（圖／記者許權毅翻攝）

警方表示，現場共帶回林姓負責人3人、應召女6人，全案依照妨害風化罪嫌移送，持有毒品的徐女另有毒品罪嫌，印尼籍應召女為逃逸移工，移送專勤隊收容。

▲▼台中豐原分局破獲一處民宅暗藏應召站。（圖／記者許權毅翻攝）

▲林男PO出「費用便宜」，還要要求聯繫時一定要說是在論壇看到的。（圖／記者許權毅翻攝）

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