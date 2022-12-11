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最後的世界盃！C羅痛哭離場6秒影片曝　粉絲見1幕心疼：教練道歉

記者施怡妏／綜合報導

37歲的葡萄牙天王C羅（Cristiano Ronaldo）連2場從替補出發，8強賽上陣後努力替隊友製造機會，無奈沒能扳平戰局，終場0比1敗給大黑馬摩洛哥，賽後獨自離場，走進球員通道時忍不住掩面痛哭，許多網友看了心疼，認為教練應該讓C羅先發，「讓他先發，輸了也不會那麼委屈」。

有網友在PTT發文，貼出C羅離開球場的影片，「一代足球巨星C羅，最後一次打世界盃，就這樣沒什麼表現，就這樣結束，C羅一人黯然離場，辛酸畫面流出」。

不少網友看了相當心疼，「再神也頂不住這些豬隊友的爛傳球」、「真的不是他的鍋！QQ」、「說實在，他今天盡力了，做球給隊友，隊友一個一個雷給你看」、「最後搶攻他也很拼，可以了啦」、「連哭都這麼帥」、「今天助攻、射門都很到位」、「打不錯了，是摩洛哥門將太強了」。

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然而，不少網友都提到，教練沒有讓C羅上先發，連兩場都是坐板凳，「C羅傳奇最後一局還冰半場」、「CR7最後一屆還不給先發」、「放他先發還有機會逆轉的」。

▲▼ 葡萄牙主帥桑托斯（Fernando Santos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 葡萄牙主帥桑托斯（Fernando Santos）與C羅。（圖／達志影像／美聯社）

還有網友發文替C羅抱不平，認為教練應該出來道歉，「不讓C羅先發不知道在想什麼？有參加過那種比賽在球隊內的人都知道，主將就是一個安定人心的作用，不管他有一場表現不好，都不該是他坐板凳的原因，從頭到尾我都是支持他一定要先發」。

不過，有網友不認同，「以C羅今年的狀態給他坐板凳很合理吧，只不過他今天確實踢得不錯」、「我覺得坐一場板凳有差啦，C羅這場腦袋正常多了」、「這屆比他更老的PEPE，攻守端反而表現的比C羅更好，教練練習賽一定評估過才冷凍C羅的啦」、「C羅下半場上，全力打半場沒啥問題，但門將的選擇教練真的要背鍋」。 

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