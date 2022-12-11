FB過氣剩老人在用？　鄉民揭2致命傷：年輕人都用抖音、小紅書

▲年輕人不愛用FB。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

十多年前Facebook剛推出時，造成一股社群風潮，對許多人來說是件新奇的事情，隨著時間過去，各式各樣的社群平台如雨後春筍大量出現，就有網友發現一個現象，現在使用Facebook的，年齡幾乎都超過40歲。就有網友指出，現在年輕人都改用抖音（TikTok）或是小紅書，並點出Facebook的2缺點。

原PO在PTT發文，「為什麼FB幾乎被IG取代了？」現在的年輕人不愛用Facebook，都改用Instagram分享生活，「只剩下政治人物跟老人在用FB，為什麼年輕人只用IG不用FB，有沒有八卦？」

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貼文一出，有網友點出不想用FB的原因，詐騙+廣告太多，「廣告太多，大多數人都用真名，不敢亂留言」、「垃圾廣告太多，演算法改變」、「FB真的是同溫層取暖」、「廣告太多啦，但IG現在也是超多廣告，早晚要下去」、「假帳號、詐騙、廣告太多，都看不到真正認識的親友發的內容」、「一堆詐騙廣告，誰敢用啊」。





▲不少網友都提到，FB廣告太多不想用。（圖／翻攝自PTT）

另外，不少人都提到，現在使用IG的人也漸漸變少，年輕人都用抖音、小紅書，「年輕人都用TikTok、小紅書，跟上時代好嗎」、「小紅書真的不錯，當工具使用的話」、「小紅書和抖音才是主流」、「IG早過氣了，現在都是小紅書好嗎」、「看廢片浪費人生用抖音阿，工具就小紅書」、「美國比台灣還瘋TikTok」。

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