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甫上任立即威力掃蕩　學甲警分局長展現維護治安決心

▲台南市學甲分局分局長劉全福，親自領軍連續2天實施擴大臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市學甲分局分局長劉全福，親自領軍連續2天實施擴大臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲分局為穩定轄區治安，展現執法決心，新上任分局長劉全福，立即親自領軍連續2天實施擴大臨檢，局長方仰寧亦親臨主持勤前教育，要求貫徹警政署12月5日起實施「威力掃蕩專案」勤務。

▲台南市學甲分局分局長劉全福，親自領軍連續2天實施擴大臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業處所編排專案搜索臨檢，如發現違法情事，應立即執行掃蕩並與市政府各局處聯合稽查，實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派份子經濟來源，建構良好治安環境。經連續2天執行威力掃蕩，計查獲毒品案1件、竊盜案2件、詐欺案1件、酒後駕車2件及第三方警政1件（菸害防制法）。

▲台南市學甲分局分局長劉全福，親自領軍連續2天實施擴大臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市學甲分局分局長劉全福，親自領軍連續2天實施擴大臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警分局長劉全福表示：面對黑道幫派組織，警察機關絕不妥協，絕不容忍，持續針對槍械、毒品、詐欺及幫派等犯罪加強查緝，並貫徹實施「三打掃黑」策略，一打：迅速緝獲滋事份子，二打：打擊作亂團體掃蕩活動據點，三打：連坐檢肅成員切斷金流源頭。並在臨檢現場向特種行業業者告知約制，應配合警方相關維護治安作為，協助防範街頭暴力與酒後駕車，並與警方形成點、線、面之治安防護網，期能兼顧發生治安事故時之機動性及為民服務之便利性，以保障市民能享有安居樂業的生活環境。

▲台南市學甲分局分局長劉全福，親自領軍連續2天實施擴大臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市學甲分局分局長劉全福，親自領軍連續2天實施擴大臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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