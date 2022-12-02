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社會 社會焦點 保障人權

台南狂轟88槍未破　服務處到處是彈孔...議員送暖：能體會警察辛苦

記者林悅／台南報導

選前16天發生震驚社會的台南學甲88槍槍擊案，台南市議員謝財旺等人服務處及1家公司遭槍手持衝鋒槍射擊88槍，檢警至今未宣布破案，台南市刑警大隊1日發布通緝涉及新化斷掌案犯嫌外號「紅龜」的洪姓男子，被害人謝財旺指出，槍手是智慧性有計畫犯罪，警方積極想破案，他能體會警察很辛苦。

▲台南學甲88槍槍擊案，台南市議員謝財旺等人服務處及1家公司遭槍手持衝鋒槍射擊88槍，檢警至今未宣布破案，被害人謝財旺指出，槍手是智慧性有計畫犯罪，他能體會警察很辛苦，不會強迫為難警察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南學甲88槍槍擊案，台南市議員謝財旺等人服務處及1家公司遭槍手持衝鋒槍射擊88槍，檢警至今未宣布破案，被害人謝財旺指出，槍手是智慧性有計畫犯罪，他能體會警察很辛苦，不會強迫為難警察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝財旺指出，他認為本案是智慧性犯罪，槍手計畫周密，讓警察辦案非常困難，警察積極想破案，他身為民意代表可以體會到警察很辛苦。謝財旺說，現在監視器那麼多，但警察還查不到，所以這是有計畫性的犯罪，警方很努力，身為民代他也不能強迫為難警察，相信警方有機會一定會破案。

謝財旺指出，案發至今20多天，警方顧及被害人人身安全，都有派員保護，所以他也沒什麼煩惱，他這次順利交棒給女兒，新人有新作風，年輕人都她們自己的想法，與他的不同，不過這樣更可以創造地方觀光新亮點。

據了解，2022年九合一大選前16天，台南市學甲區發生市議員謝財旺服務處等2處處所，被槍手持衝鋒槍連開88槍，鐵門及公司彈痕累累，槍手逞兇後騎機車從容逃逸，並改懸3次失竊車牌，製造「斷點」影響檢警偵辦。警方案發後查獲1名郭姓共犯，郭嫌只坦承有碰過槍手所騎機車，但不知槍手身分。

選後台南市議長郭信良及立委陳亭妃及國民黨台南市議會黨團，均召開記者會，質疑警方遲遲未破88槍槍擊案是否另有隱情。市警局長方仰寧急忙否認，並表示警方已掌握特定對象追緝中。

台南地檢署則指出，2022年11月10日上午6時50分許，接獲台南市察局通報學甲發生槍擊案後，檢察長當日立即指示分案，並指定交由檢肅黑金專組主任檢察官與二位檢察官組成專案小組，積極指揮並與警方聯繫案件之偵辦。

▲台南學甲88槍槍擊案，台南市議員謝財旺等人服務處及1家公司遭槍手持衝鋒槍射擊88槍，檢警至今未宣布破案，被害人謝財旺指出，槍手是智慧性有計畫犯罪，他能體會警察很辛苦，不會強迫為難警察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

槍擊案發生後，專案小組隨即鎖定參與之郭姓共犯，並於當日核發拘票將郭姓嫌犯拘提到案，經檢察官訊問後，於11日立即向台南地院聲請羈押，惟台南地院以新台幣2萬元交保，檢察官不服提起抗告，台南高分院發回後，台南地院仍諭知以6萬元交保。

台南地檢署傾力支援專案小組，檢察官仍持續奮鬥努力，與市警局之專案小組除每日聯繫討論案件進度及交換意見外，並每周定期、不定期在市警局或南檢署召開多次專案會議，討論所有細節及如何有進一步偵查作為，本案目前已有掌握多名共犯，團隊鍥而不捨，務必將不法之徒繩之以法，以維社會秩序。

此外，台南市警刑警大隊1日突發布1名外號「紅龜」的洪姓男子通緝，請全國各警察機關協助追緝；據了解，2014年9月7日凌晨發生的台南新化擄人斷掌案，現年41歲的紅龜洪姓男子，當時涉嫌夥同謝、蘇、許、鄭等人，到新化崙仔頂林姓屋主住所和劉姓被害人談判，雙方一言不合發生扭打。洪嫌當場持槍開槍恫嚇，並將劉姓被害人綑綁押往善化胡厝里一民宅，疑拿菜刀將被害人雙掌從手碗處砍斷，而後帶被害人前往台南市立安南醫院，叫劉男自己下車就醫，劉男斷掌被洪嫌等人丟棄在台17線國聖大橋附近，劉男從此斷掌殘廢。

案發後警方逮捕駕車的鄭嫌，追查出洪嫌等人涉案，2015年將洪嫌等人緝獲，惟洪嫌2017年被依傷害罪通緝，2019年被依妨害自由通緝在案，1日檢警再度鎖定紅龜發布通緝，外界懷疑與洪嫌可能涉及學甲88槍槍擊案有關。

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