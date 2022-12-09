等對向沒車漏看後面！雙載男大生遭小巴迎面撞　1顱內出血急搶救

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

9日上午金門發生一起小巴士撞機車事故！2名男大生騎機車雙載欲左轉時，卻疑似沒注意到後方有小巴士駛來，突然從路肩起步、造成小巴士雖然左打方向盤仍反應不及撞上，機車被卡進車頭底部，騎士腳部骨折、後座乘客有顱內出血情形，現場也血跡斑斑，2人緊急被送往醫院救治。

▲金門雙載大學生左轉不慎遭小巴士撞擊。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



事故發生在金門金寧鄉伯玉路三段，中山林往瓊林方向，今(9)日上午11時13分許，一輛由余姓男子所騎乘之機車載著後座余姓乘客，行經肇事路口左轉雙瓊路口時，先停在路肩等對向車輛經過，卻沒注意同向周姓男子駕駛的小巴士從後方行駛而來，便直接起步，當場與小巴士發生碰撞，造成機車卡在小巴下方，小巴士車頭毀損、地上也留有血跡，引發路過民眾駐足關心。

機車騎士撞擊後腳部骨折，後座乘客有顱內出血等傷勢情形，經由消防隊初步檢查並送醫做進一步檢查。雙方駕駛經警方實施酒測，皆未有飲酒情形，肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局表示，依照道路交通安全規則第89條1項7款規定，起駛前應顯示方向燈，注意前後左右有無障礙或車輛行人。在此呼籲駕駛人，行經交叉路口時應確實遵守「慢、看、停」原則，多注意車前狀況且禮讓並減速慢行，以避免事故發生。