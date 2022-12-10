陸海關「口頭告知」金酒暫停輸陸　台商：春節特供高粱預估漲2成

▲大陸海關總署針對台灣酒類、飲料品項繼續「暫停進口」 。（圖／翻攝 大陸海關官網）

記者任以芳／北京-廈門報導

大陸海關總署「暫停進口」台灣漁水產加工品入關，昨9日又新增一批酒和飲料類品項，其中金門酒廠、台灣菸酒、臺虎精釀、黑松等台灣產品「暫停進口」。專門做金酒代銷的林姓台商接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，昨天傍晚之後許多報關行陸續收到官方「口頭」通知，停止對台進口作業。由於金酒銷往大陸數量很龐大，加上快過年，預計最熱門的金高春節特供酒價格飆漲1至2成以上。

大陸海關總署網站最新顯示，產品類別酒類一共有28項，截至12月9日以前只有4項「暫停進口」，昨晚官網再次新增7項「暫停進口」品項。較為指標性業者金門酒廠、金車（宜蘭廠）、臺灣菸酒（烏日廠）、臺虎精釀、傳奇酒業、雲山酒廠全部暫時列為黑名單。截至目前，台灣酒類品項整體停止輸陸累積11項。其他較有指標意義台灣業者，酒類只剩馬祖酒廠、茶葉類新北市農會、台灣農產運銷公司「暫時」還在安全名單。

接受訪問廈門林姓台商指出，報關行沒有收到紅字頭文件，但有收到官方「口頭」告知金酒、臺虎等酒類品項「暫停進口」，原因不明。許多做代銷、供應商同行從昨下午4點陸續到晚上8點後，才陸續收到報關行的後續通知。

他進一步說，「剛好下周跟其他同行進貨，等著報關公司一起拿貨，結果被通知『暫時』停止作業，這次衝擊對代銷業者、專做金酒的供應商影響蠻大，還有餐廳業者等，很多都是台商。」

▲ 金門酒廠新推出112年春節特供酒也被大陸海關「暫停進口」。（圖／台商提供）

林姓台商進一步說，「今年金酒春節特供酒恐怕一瓶難求了。」眼看過年快到了，往年許多大陸民眾都會買金酒當年節伴手禮，福建、華南沿海一帶特別喜歡金門高粱。依照往年，金門高粱春節特供酒年前銷陸訂單十分龐大，必須搶先預訂。

據了解，今年過年早，許多台商11月進續下單有先拿到貨，金酒民國112年春節專用配酒，一瓶價格大約300上下人民幣左右（換算1300台幣），如今被暫停輸陸，業者預估金酒在大陸市場銷量更緊張，不管是哪一種酒，春節前價格至少翻倍漲1到2成以上。

林姓台商感嘆，「大陸海關針對台灣食品的『暫禁令』到過年前都很難全面解封，之後金酒、台啤等可能面臨缺貨，大家只能先把原本庫存酒先銷售，走一步算一步。」

《東森新媒體ETtoday》記者訪問金門酒廠企劃處劉經理表示，金門酒廠也是昨天晚上臨時接到通知，立刻請相關同仁查清楚發生什麼事，截至目前不清楚具體原因，無法進一步說明。

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨9日晚最新回應強調，這是正常的食品安全監管措施，部分台灣輸大陸食品企業註冊信息不完整，不符合大陸方面要求，有關主管部門暫未對這些企業給予註冊。希望台灣食品企業盡快向有關主管部門提供符合要求的企業註冊信息。

朱鳳蓮進一步稱，為落實《食品安全法》及其實施條例等規定，海關總署於2021年4月發佈《進口食品境外生產企業註冊管理規定》（海關總署第284號令），自2022年1月1日起實施。該規定優化了註冊程序，對不同類別境外生產企業實施分類管理，明確了企業主體責任和所在地主管部門監管責任，也有利於保障消費者食品安全。

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