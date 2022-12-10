松機遷不遷？王鴻薇酸找「邱國正補課」　吳怡農：她該問在地居民意見

▲民進黨立委參選人吳怡農。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農8日拋出2030年桃機第三跑道完成後遷建松山機場等政見，被競選對手王鴻薇酸「應該去找邱國正補課」，對此，吳怡農10日回應，松山機場遷移是符合國人最大利益，「與其問我有沒有問過誰誰誰，想問問王議員有沒有問過中山區跟松山區居民實際聲音。」

近期兩位補選參選人為松山機場議題開槓，吳怡農拋出松山機場遷移，王鴻薇則指出松機是軍民兩用機場，「吳怡農應該去找邱國正補課」。對此，吳怡農上午則回應，松指部最重要的任務是行政專機，公共政策要有取捨，考量各種因素後，自己認為遷移機場符合國民最大利益，「不願意遷什麼都是理由，願意遷到處都有方法。」

吳怡農10日下午拜會松山區東榮里里長鄭玉梅，媒體聯訪時，有記者追問此事，對此，吳怡農回應，相信王議員知道松指部主要任務是行政專機，公共政策決策一定有取捨，考量各種因素後，松山機場遷移是符合國人最大利益，「與其問我有沒有問過誰誰誰，想問問王議員有沒有問過中山區跟松山區居民實際聲音。」

吳怡農指出，整體規劃從交通部、國防部到地方政府需要長期規劃，自己主張定案後，到2030年由專責行政法人機構做最妥善規劃，北市213公頃空地只有這個，這是推動台北發展很好的機會。

