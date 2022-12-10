閃黑道爭議？王鴻薇行程不見葉林傳　吳怡農：或許剛選完想休息一下

▲吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市第三選區立委補選之戰針對「排黑」話題相互攻防，國民黨參選人王鴻薇緊咬民進黨中常委黃承國，綠營則爆料國民黨副議長葉林傳父親為「牛埔幫」幫主，而王鴻薇近期行程不見葉輔選、葉更取消公開活動，引發議論。對於媒體追問此事，吳怡農10日回應，自己完全沒辦法猜測，或許是剛選舉完想休息一下。

王鴻薇及藍營日前指控民進黨內部有黑道勢力，卻反被綠營爆料，國民黨籍台北副議長葉林傳來自地方角頭家族，多名藍營議長涉及黑道背景或刑事案件前科，中常委蕭景田更曾涉入殺警案。

而王鴻薇日前被問到此事時，她表示，這幾天已經講過很多次，並問媒體「還要我倒帶一次嗎？」在媒體要求下，她倒帶重申，「葉林傳沒有前科，到底有沒有符合民進黨的排黑條款，把他拿來跟黃承國相提並論，這不是很荒謬嗎？黃承國不但有前科，還被關過！」她強調政治人物都該被檢驗，但標準應該清楚。

而王鴻薇近期在中山區的行程，該選區議員、立委皆到場支持，卻始終不見負責該選區輔選的葉林傳、葉更取消公開活動，引發外界猜測是否要避開「排黑」話題。對於媒體追問此事，吳怡農10日回應，自己完全沒辦法猜測，或許是剛選舉完想休息一下。