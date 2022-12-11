被吳怡農點名「不反對遷松機」　蔣萬安酸：別到選舉就倉促提出

▲蔣萬安陪同王鴻薇濱江市場掃街 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委參選人吳怡農日前公布政見，主張在2030年桃園國際機場第三跑道完工後立即遷建松山機場，全區保留闢建為公園；同選區出身的立委、台北市長當選人蔣萬安11日回應，松機遷移不只關係到都市計畫，還是整個國土規劃議題，必須要嚴肅審慎面對，不該是遇選舉倉促提出，且轉換成大公園也不符合民眾期待格局。

蔣萬安11日上午與國民黨立委參選人王鴻薇到濱江市場掃街拜票，會前接受媒體訪問。針對松山機場遷建議題，吳怡農稱蔣萬安也曾於9月談及遷建後規劃，代表不反對？蔣萬安表示，松山機場遷移問題，關係到不只整體都市計畫，甚至是整體國土規劃，必須要從民用、軍用、商用都市發展，以及在地民眾需求做各個層面通盤考量。

蔣萬安指出，而此議題也必須經過中央、地方完善溝通，提出一個符合且兼具國土都市地方需求的具體方案，這是一個非常重大的議題，必須要嚴肅審慎面對，絕不是遇到選舉倉促提出，特別還要把松山機場功能轉換成為一座大公園看待，這不符合民眾期待的格局。

至於吳怡農稱沒講過「願犧牲總統專機」等言論，但卻被用影片打臉？蔣萬安並未正面回應，僅說該議題要嚴肅審慎面對，且中央、地方必須要有通盤考量，具體提出一個方案，此議題大家應好好討論，不是一到選舉就倉促提出，民眾期待是完整規劃，大家理性溝通討論，才符合市民期待。