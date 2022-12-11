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萩生田光一：日本打敗足球強國　高中生來留學可培養「台灣代表」

▲▼世足日本隊。（圖／路透）

▲日本隊今年擊敗強敵德國隊與西班牙隊。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

日本隊在2022卡達世界盃足球賽止步16強，日本執政黨自由民主黨政務調查會長、前首相安倍晉三生前親信萩生田光一11日上午出席「台日關係永續論壇」開幕式發表基調演講時，除了談及台積電赴日設廠、CPTPP、建構全球氫能供應鏈、提升國防預算等議題，也特別提到日本在小組賽打敗德國、西班牙，「相信在未來也能夠吸引許多台灣高中生為了足球來到日本留學，進而培養出未來的台灣代表」。

▲▼日本眾議員萩生田光一出席「台日關係永續論壇」演講。（圖／記者呂晏慈攝）

▲萩生田光一出席「台日關係永續論壇」開幕式。（圖／記者呂晏慈攝）

萩生田光一今天上午出席「台日關係永續論壇」開幕式表示，無論是經濟、外交或安全保障，不論何種關係，其基礎都是人與人之間的情誼，共享「自由開放的印度太平洋」藍圖的國家之間人與人的交流中，他相信特別年輕人之間的交流若能愈加活躍，便更可保障未來50年、甚至是100年後的和平與繁榮。

萩生田光一舉例，在卡達舉辦的世足賽中，日本雖然在16強賽敗退，卻在小組賽中打敗世界足球強國德國及西班牙，這樣的日本，相信在未來也能夠吸引許多台灣高中生為了足球來到日本留學，進而培養出未來的台灣代表。

萩生田光一還說，今年的日本職棒選秀會中，被樂天指名的永田颯太郎選手，便曾走出日本、到國立台灣體育運動大學進行棒球留學，因此才實現了如此巨大的夢想，而今年京都橘高校吹奏樂部的學生們也拜訪了台北市立第一女子高級中學，雖然有語言上的障礙，但同為喜愛吹奏樂的同好，也或許是因為年齡相近而產生的親近感，據說當天雙方在交流時很快就打成一片、熱鬧非常。

萩生田光一表示，看到肩負著未來的年輕人之間的情誼愈加深厚，他感到十分開心，也感受到了日本與台灣的未來一片明亮，在邁向下一個50年、甚至是100年之際，也希望可以像這樣以人與人之間的情誼作為基礎，推動經濟等各種不同領域間日台的合作關係，深化日台友情。

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