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南警威力掃蕩　警長勤教查獲槍毒成果豐碩

▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為確保選後社會治安祥和，警政署通令全國5日起實施「威力掃蕩專案工作」，10日晚上由市警局長方仰寧、副局長劉鴻烈，親自於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩，展現打擊犯罪決心。

▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局於10日晚上9時至11日凌晨1時執行「威力掃蕩專案｣勤務，針對轄區內黑幫經常圍事的酒店、電子遊藝場等治安顧慮要點，以巡邏、路檢、臨檢等區塊封鎖方式進行掃蕩，徹底清查轄內不法份子易聚集處所。

▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

局長方仰寧會中表示，九合一大選已和平落幕，但治安工作不容鬆懈，為確保選後治安祥和，全面掃蕩詐欺水房、黑幫、暴力討債、肅槍與毒品等，將不定時運用優勢警力區塊封鎖，針對黑幫經常圍事的酒店、電子遊藝場等治安顧慮要點與幫派金流進行掃蕩，並結合市府局處聯合稽查實施第三方警政，運用多方管道打擊不法營業處所，避免這些場所成為犯罪溫床，斷絕治安污染源，展現警察打擊犯罪決心。

▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局於「威力掃蕩專案」期間查獲各類刑案如下：毒品24件26人、公共危險18件18人、竊盜10件10人、賭博案1件1人、詐欺車手3人、5條通緝犯1名，其中更偵破大麻製毒工廠1件1人，查扣大麻成品3百餘公克及製毒工具1批；販賣毒品1件3人，查獲毒品一粒眠4千多顆及毒品咖非包；線上巡邏攔查起獲非制式手槍1支及子彈4顆，另針對外籍人士涉案查緝亦逮捕涉毒1件1人、重大脫逃越南籍人士1人與失聯移工2人，成果豐碩。

▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長甘炎民表示，警方對於黑道、幫派、暴力犯罪零容忍，將持續不定時規劃威力掃蕩專案勤務，針對轄內KTV、小吃部、酒店、不法分子及黑道幫派經營場所，以及依附在黑道圍事賴以維生的行業，執行強力掃蕩擴大臨檢，加強清查不法。警方也結合市政府各局處執行聯合稽查，以刑事及行政手段雙管齊下，阻斷幫派分子金源，絕對不容許黑道、幫派、暴力犯罪成為社會隱憂。

▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另，副局長劉鴻烈前往市警四分局主持勤教，針對轄內舞廳、養生館、KTV等幫派份子經營、依附、圍事、賴以為生之行業場所，規畫夜間運用優勢警力以強勢手腕臨檢掃蕩逐一清查身分，同時結合周邊道路實施閉鎖式路檢，攔查可疑人車，以達到全面淨化治安之要求。

▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

臨檢過程中，警方特別要求業者應善盡社會責任、加強自律管理，協助約束客人失序行為，並循「第三方警政」策略，稽查裁處違規業者，確實阻斷黑幫金流，掃除地區治安之亂源，有效維護社會治安。

▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另執行威力掃蕩時，第四分局員警發現一名男子神色緊張且提供假身分資料，警備隊長林仁群立即察覺異常，隨即將該名男子帶回駐地以指紋查驗身分，原來羅男(84年次)身負「三條通」，有毒品、藥事法及傷害等3件刑案通緝，為逃避刑責拒不到案，因警方進行擴大臨檢，強力掃蕩而落網。

▲台南市警局長方仰寧，副局長劉鴻烈，於永康分局、四分局主持勤教，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店、電子遊藝場、KTV、小吃部全面性清查執行掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近期發動3波威力掃蕩專案勤務，第四分局計緝獲通緝犯5人、酒駕公共危險案2件2人、毒品案2件2人。其中蔣姓犯嫌(84年次)持有毒品，現場查扣第三級毒品愷他命10.96公克、毒品咖啡包28包99.36公克、K盤2個等不法證物。全數依法帶回偵辦。

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