選後成立珊友會　黃珊珊先出國寫書、找兒子：挽回一下母子情感

▲黃珊珊感恩見面會。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

前台北市副市長黃珊珊競選台北市長失利，但仍舊維持不少的曝光度，10日她舉行感恩見面會，現場宣布將成立「珊友會」外，後續也將進行全國的巡迴簽書會活動，並將推出第3本著作。黃珊珊開玩笑說，接下來會先去出國看看兒子，「因為這3年我完全沒理過他，一張機票買完就讓他出國念書了」，要去挽回一下母子情感。

黃珊珊10日下午舉行感恩見面分享會，號召珊粉出席活動，現場聚集了逾200位支持者到場，氣氛相當熱絡。台北市長柯文哲也現身致詞，幫黃珊珊讚聲

黃珊珊說，大家都在問她想做什麼，「我昨天講很清楚，我再說一遍，我們要一直努力、一直努力才會成功」，這次有34萬人已經覺醒，我們要讓更多的人相信、更多人知道，你在台灣這樣的政治環境裡面，還是有一群理性中道的力量，我們不是藍、不是綠，我們都是自由人，「自由是你可以選擇、可以決定的」。

黃珊珊說，要謝謝柯文哲市長改變了她的人生，也要謝謝市府同仁與競選同仁、所有後援會、志工朋友，「謝謝你們相信我、謝謝你們支持我」。接下來也會協助4位新科當選的議員，讓他們對台北市政做最好的監督。另外，黃珊珊也宣布將成立珊珊之友會。

接著黃珊珊說，接下來她會先出國看看小孩，「因為這3年我完全沒理過他，一張機票買完就讓他出國念書了，媽媽連他住的地方跟學校都沒見過，所以我想去挽回一下母子情感」。黃說，大概1月中旬會回來，還會到全國各地去辦簽書會，且預計在美國完成第3本書。