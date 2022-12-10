酸爆吳怡農拋松機遷建政見　王鴻薇點1關鍵：國防部該幫他補課了

記者鄭佩玟／台北報導

北市立委補選，藍綠針對松山機場遷建激烈交鋒，民進黨參選人吳怡農今（10）日指出，台北市長當選人蔣萬安9月曾說，應討論松機遷建後的土地利用，可見蔣不反對松機遷建。對此，王鴻薇表示，「討論問題不需要『這個人同意、這個人反對』」，並反批吳怡農，「PPT做得很漂亮，但卻都沒有提到軍用機場的部份，難道他真的不知道松機是一個軍民兩用的機場？」國防部該幫他補課了。

▲王鴻薇大直市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

王鴻薇今日一早在國民黨新科北市議員柳彩葳陪同下，前往中山區大直市場掃街拜票，行前接受媒體訪問。針對松機遷建議題，吳怡農今天拿出蔣萬安當擋箭牌，稱蔣9月說過，應討論松機遷建後的土地利用，企圖以此打臉反對遷建的王鴻薇。對此，王鴻薇表示，「討論問題不需要『這個人同意、這個人反對』，大家應該就事論事。」

王鴻薇強調，重點在於松機遷建牽涉範圍非常大，自己已經提出看法，昨天也提出質疑，松機是軍民兩用的機場，可是不管交通部（管理民用機場）、國防部（管理軍用機場）都沒有規劃遷建議題。她反批吳怡農，「他的Power Point（PPT）做得很漂亮，但卻都沒有提到軍用機場的部份。」

王鴻薇反譏，「吳怡農自許是國安專業，希望他去跟國防部長邱國正討論這個議題，也讓邱國正認識他。他也應該去問交通部、國防部，完全沒有做規劃及可行性評估的原因是什麼？」她進一步批評：「真的要請國防部幫吳怡農補課，因為他談到松機遷建卻完全沒有提到軍用機場的部份，難道他真的不知道松機是一個軍民兩用的機場，這不是一個基本常識嗎？在他的政見完全未提到這方面的規劃。」