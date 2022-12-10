遭李明哲爆常上中共官媒節目　王鴻薇嘆同情：這就是政治性操作

記者鄭佩玟／台北報導

遭中國關押5年的非政府組織工作者李明哲6日指出，在中國監獄學習中常被迫看《海峽兩岸》，節目中有些固定台灣朋友獲邀代表台灣人的聲音，其中也包括國民黨台北市議員、台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇。對此，王鴻薇今（10）日受訪時表示，自己很同情李明哲的遭遇，但這個議題就是政治性操作。

▲王鴻薇大直市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

王鴻薇先前上《央視》節目稱總統蔡英文「領導人」引發爭議，李明哲6日透過臉書說到，這5年在中國監獄學習過程中，常常被迫收看《海峽兩岸》，節目有一些固定的台灣朋友獲邀「代表」台灣人的聲音，例如唐湘龍、陳鳳馨、王鴻薇、游梓翔、賴岳謙、邱毅、黃智賢；李明哲指出，這些人也是台灣一些媒體政論節目的固定來賓或者主持人，這或許是大家更應該關注並且警惕的，「這些人的言論常常偽裝成『理性、中道、愛台灣』，但其實只不過認為自己是中國人，必須為了中國的偉大復興做貢獻罷了」。

王鴻薇今日一早在國民黨新科北市議員柳彩葳陪同下，前往中山區大直市場掃街拜票，行前接受媒體訪問。針對李明哲提到中國官媒節目來賓一事，王鴻薇表示，個人非常的同情李明哲先生的遭遇，但是有關於領導人議題當然就是「政治操作」。

王鴻薇進一步說，最近有很多媒體人提出在總統府的網站也曾經提出領導人，但是都沒有人批評，所以還是認為這個議題就是政治性的操作。