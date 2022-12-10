幕後／王鴻薇拚陸戰！　蔣萬安下令幕僚「全力支持」總動員　

▲王鴻薇大直市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市第三區立委選戰開跑，身為「蔣萬安接班人」的國民黨參選人王鴻薇近期勤跑基層，展開陸戰攻勢。據了解，蔣萬安已下指令要求過去打贏市長選戰的競選團隊「全力支持、全力幫忙」，包含媒體聯繫、行程規劃等工作，均由蔣團隊接手，近日王在各大路口掃街、拜票，也都可以見到蔣幕僚身影。

台北市第三選區（中山、北松山）被視為蔣萬安的本命區，女戰神王鴻薇有著不可輸的壓力，力拚接棒蔣萬安，直球對決民進黨籍、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農；該補選將於明年1月8日舉行投票。

力拼立委選戰，黨主席朱立倫在中常會下令，國民黨一定全力力挺最受肯定的國民黨戰將王鴻薇，讓王鴻薇成為台北市最強的立法委員，跟蔣萬安市長一起打拚，為台北市民來努力；呼籲藍營一定要一起守住國民黨在立法院倒閣席次門檻。

除了黨中央的全力輔選，連同準市長蔣萬安也要求競選團隊全力支持王鴻薇，力拚守住這一席。據了解，蔣萬安更將市長選舉的競選團隊幕僚借將給王鴻薇，整個競選期間蔣團隊都全力支持，此外，蔣也在日前帶王一一拜會中山區藍營市議員，以及地方大老，拜託市議員及地方要角全力支持。

有藍營地方人士分析，立委補選的投票率低，王鴻薇要如何催出民眾的投票率是關鍵，因此絕對不能大意；北松山是藍營的優勢選區，對王來說較沒有問題，但中山區綠營基本盤較大，王在此區經營力道並不深，還是要站小心為妙。

王鴻薇受訪時曾表示接下來的選戰策略是「陸戰重於空戰」，因為時間太有限，有很多媒體熱情邀約她，但她要跟大家說抱歉，她若有地方行程會以地方行程優先；積極了解市民心聲，爭取民眾支持。

