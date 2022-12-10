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1票3000元！九合一選後桃再查賄選　桃園新科里長1聲押1交保

▲桃園地檢署檢察官指揮桃園市調處、大園與龍潭警方查賄，有里長當選人涉嫌以現金3000元買票或透過幽靈人口虛設戶籍案，檢方偵辦後將1里長候選人、1樁腳諭知聲押，另一里長當選人則諭命3萬元交保。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園地檢署檢察官指揮桃園市調處、大園與龍潭警方查賄，有里長當選人涉嫌以現金3000元買票或透過幽靈人口虛設戶籍案，檢方偵辦後將1里長候選人、1樁腳諭知聲押，另一里長當選人則諭命3萬元交保。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一選舉前後，桃園地檢署接獲情資持續偵辦賄選案件，其中檢察官偵辦大園區某張姓里長當選人為求當選，透過樁腳以每票3000元向里民行賄，檢調傳喚里民與證人到案說明，訊後依投票行賄罪嫌將里長候選人與樁腳諭知聲押。另一方面，檢方指揮龍潭警方偵辦某江姓里長當選人以虛設戶籍（俗稱幽靈人口）案，訊後依妨害投票正確罪嫌，諭命3萬元交保。

桃園地檢署檢察官許致維昨（9）日指揮桃園市調處、大園警分局偵辦大園區某張姓里長當選人為求當選，透過樁腳，以1票3,000元行賄里民，經通知張、彭姓樁腳與證人共14人到案，檢察官訊問時，受賄里民多人當庭繳回受賄所得，總計3萬9,000元，檢察官認張姓里長當選人、彭姓樁腳等2人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，且犯罪嫌疑重大，當庭將2人諭知聲押。

桃園地檢署檢察官劉威宏指揮龍潭警分局偵辦某江姓里長當選人涉嫌虛設戶籍（俗稱幽靈人口）案，江姓里長候選人為求當選，將黃姓、梁姓等2人虛戶籍設戶籍至該里，檢察官傳喚3人到案偵訊，認被告江姓里長當選人涉犯刑法第146條第2項妨害投票正確罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭命3萬元交保。

桃園地檢署指出，選前賄選或選後交付「後謝」行賄均屬不法，桃園地檢署絕對嚴查速辦不鬆懈。當選者如符合公職人員選舉罷免法第120條第1項3款要件者，將提起當選無效之訴，使行賄者、虛偽設籍者無從享有當選結果。此外，即將進行之桃園市議會議長、副議長與復興區民代表會主席、副主席選舉，桃檢仍將強力查緝以遏止不法，籲請民眾加入檢舉行列，若有疑似賄選請撥可撥打桃檢行動檢舉專線：0937-728793，或免費檢舉專線：0800-024-099（撥通轉4）檢舉賄選，檢舉人身分絕對保密，共同守護珍貴的民主價值。

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