　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園檢警持續查賄　3人買票遭收押...楊梅再爆「幽靈人口」

▲九合一選舉落幕後，桃園地檢署持續查賄，其中包括八德區、楊梅區某里長當選人與樁腳共3人經檢察官偵訊後向桃園地院聲押獲准。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲九合一選舉落幕後，桃園地檢署持續查賄，其中包括八德區、楊梅區某里長當選人與樁腳共3人經檢察官偵訊後向桃園地院聲押獲准。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一大選雖已落幕，桃園地檢署仍根據檢舉持續查察賄選，其中檢察官偵辦八德區某王姓里長當選人因為涉嫌賄選，查出其樁腳涉嫌賄選嫌疑重大，向桃園地院聲押獲准；另外偵辦復興區代表選舉，檢察官針對黃姓代表當選人聲押遭駁回後，持續傳喚多名證人作證，向台灣高院抗告，高院撤銷原裁定發回，桃園地院更裁後，同意將黃姓等2人收押且禁見。

桃園地檢署檢察官張家維本月2日向桃園地院聲請羈押八德區某王姓里長當選人獲准，本月6日拘提其樁腳，偵訊後認樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，且犯罪嫌疑重大，再向桃院聲請羈押獲准。

檢察官徐明光偵辦復興區區民代表黃姓當選人等2人涉嫌賄選案，先前於11月23日向桃院聲請羈押黃等2人均遭駁回，檢察官向台灣高院提出抗告，持續傳喚多名選民出庭作證，12月2日經台灣高院撤銷原裁定發回，昨（8）日經桃園地院更裁准聲押黃姓當選人等2人且禁止接見。

桃檢檢察官董諭指揮桃園市調處、桃園市政府警局楊梅警分局，偵辦楊梅區某楊姓里長當選人涉嫌虛設戶籍（俗稱幽靈人口）案，經持搜索票搜索4處，通知被告8人到案，檢察官偵訊後認楊姓里長當選人等3人涉犯刑法第146條第2項妨害投票正確罪嫌，且犯罪嫌疑重大，諭命分別以3萬、2萬與2萬元交保。

桃園地檢署重申，選後並非查賄終點，仍秉持「有聞必查」、「有案必辦」嚴查速辦，選後仍陸續接獲各類賄選情資，桃檢將持續執行查賄專案，呼籲民眾如有見聞賄選等不法，請撥打桃檢行動檢舉專線：0937-728-793，或免費檢舉專線0800-024-099（撥通轉4）檢舉賄選，若因而查獲賄選可領取至少50萬元檢舉獎金，檢舉人身分絕對保密。

【更多新聞】

一年二度酒駕！9萬罰款拖7年　桃園分署查封透天厝...他秒繳清

人妻臥房偷裝針孔　錄到老公與小三滾床單！妨害秘密代價曝

►右側超車害騎士摔車昏迷　家屬PO網求真相...警傳肇事者到案

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
台中跨年重磅卡司！　韓國巨星來台：要喝珍奶
「檳榔妹給摸2粒」已消失！　內行揭1管道：暴賺10倍
誰戰2024？　綠委估「他」對民進黨威脅最大
3男1女回家續攤！她酒醒被脫褲　床邊見不明液體
2023年「最強運5星座」　薪水狂漲、獎金領不完
台中男性侵「辯無撕裂傷」　高挑女：他就小我能怎麼辦
快訊／養雞場大火「上千隻雞燒死」！　慘烈畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

水電工家裡藏「超專業狙擊長槍」　他辯：心情不好拿來打小鳥

「你跟鎮瀾宮什麼關係」　上班族吃早餐...竟因帽子衰遭3人嗆聲

約好「純抱睡」卻伸進去　男辯只是跨腳不小心結果慘了

公墓棄屍！失業司機爆頭亡　怨他「認錢不認人」養父：1車2賣惹禍

下橋「油門一拜」闖燈　左轉機車慘被瞬間擊落...畫面曝光

快訊／苗栗西湖養雞場火警　估千隻雞燒死

桃園檢警持續查賄　3人買票遭收押...楊梅再爆「幽靈人口」

假護花真性侵...還辯沒撕裂傷　高挑妙齡女怒：他就小我能怎麼辦

廂型車自撞安全島側翻　駕駛酒測值1.27「泥醉狀態」...後方塞爆

潑漆六四「恥辱柱」!　檢：已破壞限期展覽功能…3男起訴

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

張蘭直播自稱「愛新覺羅蘭」！　戴黑頭紗酸大S：自力更生買的

水電工家裡藏「超專業狙擊長槍」　他辯：心情不好拿來打小鳥

「你跟鎮瀾宮什麼關係」　上班族吃早餐...竟因帽子衰遭3人嗆聲

約好「純抱睡」卻伸進去　男辯只是跨腳不小心結果慘了

公墓棄屍！失業司機爆頭亡　怨他「認錢不認人」養父：1車2賣惹禍

下橋「油門一拜」闖燈　左轉機車慘被瞬間擊落...畫面曝光

快訊／苗栗西湖養雞場火警　估千隻雞燒死

桃園檢警持續查賄　3人買票遭收押...楊梅再爆「幽靈人口」

假護花真性侵...還辯沒撕裂傷　高挑妙齡女怒：他就小我能怎麼辦

廂型車自撞安全島側翻　駕駛酒測值1.27「泥醉狀態」...後方塞爆

潑漆六四「恥辱柱」!　檢：已破壞限期展覽功能…3男起訴

播放量破億！韓國巨星登台中跨年　二度訪台嗨喊：要喝珍奶

廖科溢被爆「連粉絲都吃」！她轟吃乾抹淨：砲友兼打掃工還淪愛情地基主

水電工家裡藏「超專業狙擊長槍」　他辯：心情不好拿來打小鳥

直擊！北京也賣屏東午仔魚　簡體標籤有「TAIWAN」陸魚販不知被禁

小彬彬情淡越南嫩妻「決定3度離婚」　兒小小彬曾虧「換老婆太頻繁」

小套房388萬！他精算租40年「反而省4萬↑」　網揭1問題打臉

TikTok知名「神秘箱屍案」吸3000萬人觀看！　兇嫌謀殺罪成立

「檳榔妹給摸2粒」生意好到不行...已消失！內行揭1管道：暴賺10倍

婚禮變喪禮！煤氣罐大爆炸「釀4死60傷」　新郎家一半被炸飛

台南女中105週年校慶運動會開幕　黃偉哲邀請Martin Hurkens溫暖獻唱

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

社會熱門新聞

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

受刑男側睡遭獄友逼近　管理員出手救了他

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

快訊／高雄輕軌撞機車！騎士倒地命危送醫搶救

即／高雄路口機車對撞1死4傷！嬤載2孫天人永隔

派出所長是渣男　婚內滾「女大生床」被拔官

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　屢踩紅線警不忍了

調酒師口愛後凍未條硬上　結局超慘

公墓男屍案！詐團分贓不均釀命案　4人被逮

台中驚傳「殺人棄屍公墓」　30多歲男被虐爆頭慘死

快訊／苗栗西湖養雞場火警　估千隻雞燒死

每月200萬包養！20歲正妹獻全裸片給富豪慘了

更多熱門

相關新聞

桃園出租套房槍擊2死　桃檢偵結求處死刑

桃園出租套房槍擊2死　桃檢偵結求處死刑

桃園市桃園區中華路出租套房今年9月間發生槍擊案，兇嫌近距離對楊姓、陳姓男子頭部以行刑式射擊，導致2人當場慘死，檢警抽絲剝繭後確認蘇姓男子涉嫌重大，桃檢查出僅因詐欺案件與2名死者有糾紛，藉故談判時竟痛下殺手，檢方今（2）日偵結，因蘇男犯公民與政治權利國際公約規定「情節最重大之罪」，且犯罪後並無悔意，檢察官向法院求處死刑。

桃園再爆賄選案　檢察官將提起當選無效之訴

桃園再爆賄選案　檢察官將提起當選無效之訴

誘騙國人赴柬詐騙　7惡徒起訴

誘騙國人赴柬詐騙　7惡徒起訴

屏東赫見「3合1賄選」　2樁腳收押

屏東赫見「3合1賄選」　2樁腳收押

桃檢選前兵分16路查賄　里長候選人+樁腳聲押

桃檢選前兵分16路查賄　里長候選人+樁腳聲押

關鍵字：

桃檢查賄3人遭聲押獲准

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

快訊／王大陸認愛大馬女神！

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

百萬YTR HOOK突披婚紗！

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

NMIXX重點成員突退團！JYP：已解約

2022年離開的19顆星！艾成墜樓輕生最震撼

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面