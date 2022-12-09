桃園檢警持續查賄　3人買票遭收押...楊梅再爆「幽靈人口」

▲九合一選舉落幕後，桃園地檢署持續查賄，其中包括八德區、楊梅區某里長當選人與樁腳共3人經檢察官偵訊後向桃園地院聲押獲准。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一大選雖已落幕，桃園地檢署仍根據檢舉持續查察賄選，其中檢察官偵辦八德區某王姓里長當選人因為涉嫌賄選，查出其樁腳涉嫌賄選嫌疑重大，向桃園地院聲押獲准；另外偵辦復興區代表選舉，檢察官針對黃姓代表當選人聲押遭駁回後，持續傳喚多名證人作證，向台灣高院抗告，高院撤銷原裁定發回，桃園地院更裁後，同意將黃姓等2人收押且禁見。

桃園地檢署檢察官張家維本月2日向桃園地院聲請羈押八德區某王姓里長當選人獲准，本月6日拘提其樁腳，偵訊後認樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，且犯罪嫌疑重大，再向桃院聲請羈押獲准。

檢察官徐明光偵辦復興區區民代表黃姓當選人等2人涉嫌賄選案，先前於11月23日向桃院聲請羈押黃等2人均遭駁回，檢察官向台灣高院提出抗告，持續傳喚多名選民出庭作證，12月2日經台灣高院撤銷原裁定發回，昨（8）日經桃園地院更裁准聲押黃姓當選人等2人且禁止接見。

桃檢檢察官董諭指揮桃園市調處、桃園市政府警局楊梅警分局，偵辦楊梅區某楊姓里長當選人涉嫌虛設戶籍（俗稱幽靈人口）案，經持搜索票搜索4處，通知被告8人到案，檢察官偵訊後認楊姓里長當選人等3人涉犯刑法第146條第2項妨害投票正確罪嫌，且犯罪嫌疑重大，諭命分別以3萬、2萬與2萬元交保。



桃園地檢署重申，選後並非查賄終點，仍秉持「有聞必查」、「有案必辦」嚴查速辦，選後仍陸續接獲各類賄選情資，桃檢將持續執行查賄專案，呼籲民眾如有見聞賄選等不法，請撥打桃檢行動檢舉專線：0937-728-793，或免費檢舉專線0800-024-099（撥通轉4）檢舉賄選，若因而查獲賄選可領取至少50萬元檢舉獎金，檢舉人身分絕對保密。

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