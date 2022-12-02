桃園套房行刑式槍擊2死　檢以「情節最重大之罪」求處槍手死刑

▲桃園市出租套房今年9月間發生槍案，造成2名男子頭部中彈當場死亡，桃檢偵結，認為蘇嫌犯後毫無悔意，向法院求處死刑。（資料照／民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區中華路出租套房今年9月間發生槍擊案，兇嫌近距離對楊姓、陳姓男子頭部以行刑式射擊，導致2人當場慘死。檢警抽絲剝繭後確認蘇姓男子涉嫌重大，桃檢查出蘇嫌僅因詐欺案件與2名死者有糾紛，藉故談判時竟痛下殺手。檢方今（2）日偵結，因蘇男犯公民與政治權利國際公約規定「情節最重大之罪」，且犯罪後毫無悔意，因此向法院求處死刑。

本案發生在今年9月間1日晚間7時許，地點則在桃園區中華路二段某出租套房，死者則為27歲陳姓男子、28歲的楊姓男子，桃園警分局據報後到場蒐證，並調閱附近監視畫面查出35歲蘇姓男子涉有重嫌。

▲桃園警方專案小組會同國道警方在國三北上277K處查獲蘇男躲在行李箱。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，檢警釐清2名死者與蘇姓兇嫌均為詐騙集團人員，雙方均為熟識朋友，蘇男疑似懷疑2人吞下800萬元詐欺款要求追回，隨後發生爭執，蘇男從隨身背包內取出非制式手槍，先朝楊男頭部太陽穴與頭頂各開1槍，為阻止陳男報警隨即再朝陳男太陽穴部位再開一槍，2人當場慘死。蘇男作案後取走2人手機棄置附近水溝內，再搭白牌計程車前往長庚醫院附近，下車後再委託林姓友人幫忙叫來白牌計程車前往彰化，途中多次變裝企圖製造斷點，後來又分別前往嘉義、高雄，最後趕抵花蓮，並將作案槍枝棄置花蓮地區山區。

▲桃園警方專案小組在花蓮偏僻山區起出蘇男作案用手槍等兇器證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

蘇男於9月4日下午3時許，聯絡黃姓友人載運，為避免被警方追緝竟躲在候車行李箱內，但最後在國三277公里處北上路段被警方查獲到案，桃園警方專案小組隨即在花蓮縣某山區起出做案用非制式手槍1把、1顆制式子彈。

▲桃園警方專案小組查獲蘇男到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢檢察官劉威宏指揮桃園警分局專案小組偵查期間，認為蘇男以近距離槍擊被害人2人頭部方式行兇，殺意甚堅且手段兇殘，視人命如草芥，嚴重敗壞社會治安，迄今未取得被害人家屬原諒，其行為確屬公民與政治權利國際公約第參編第6條第2項所規定「情節最重大之罪」，檢察官今天偵結，向桃園地院具體求處死刑。

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