　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園套房行刑式槍擊2死　檢以「情節最重大之罪」求處槍手死刑

▲桃園市中華路二段出租套房今年9月間發生槍擊案，造成2名男子頭部中彈當場死亡，桃檢偵查終結，兇嫌蘇姓男子犯後毫無悔意，向法院求處死刑。（資料照／熱心人士提供）

▲桃園市出租套房今年9月間發生槍案，造成2名男子頭部中彈當場死亡，桃檢偵結，認為蘇嫌犯後毫無悔意，向法院求處死刑。（資料照／民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區中華路出租套房今年9月間發生槍擊案，兇嫌近距離對楊姓、陳姓男子頭部以行刑式射擊，導致2人當場慘死。檢警抽絲剝繭後確認蘇姓男子涉嫌重大，桃檢查出蘇嫌僅因詐欺案件與2名死者有糾紛，藉故談判時竟痛下殺手。檢方今（2）日偵結，因蘇男犯公民與政治權利國際公約規定「情節最重大之罪」，且犯罪後毫無悔意，因此向法院求處死刑。

本案發生在今年9月間1日晚間7時許，地點則在桃園區中華路二段某出租套房，死者則為27歲陳姓男子、28歲的楊姓男子，桃園警分局據報後到場蒐證，並調閱附近監視畫面查出35歲蘇姓男子涉有重嫌。

▲桃園警方專案小組會同國道警方在國三北上277K處查獲蘇男躲在行李箱。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方專案小組會同國道警方在國三北上277K處查獲蘇男躲在行李箱。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，檢警釐清2名死者與蘇姓兇嫌均為詐騙集團人員，雙方均為熟識朋友，蘇男疑似懷疑2人吞下800萬元詐欺款要求追回，隨後發生爭執，蘇男從隨身背包內取出非制式手槍，先朝楊男頭部太陽穴與頭頂各開1槍，為阻止陳男報警隨即再朝陳男太陽穴部位再開一槍，2人當場慘死。蘇男作案後取走2人手機棄置附近水溝內，再搭白牌計程車前往長庚醫院附近，下車後再委託林姓友人幫忙叫來白牌計程車前往彰化，途中多次變裝企圖製造斷點，後來又分別前往嘉義、高雄，最後趕抵花蓮，並將作案槍枝棄置花蓮地區山區。

▲桃園警方專案小組在花蓮偏僻山區起出蘇男作案用手槍等凶器證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方專案小組在花蓮偏僻山區起出蘇男作案用手槍等兇器證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

蘇男於9月4日下午3時許，聯絡黃姓友人載運，為避免被警方追緝竟躲在候車行李箱內，但最後在國三277公里處北上路段被警方查獲到案，桃園警方專案小組隨即在花蓮縣某山區起出做案用非制式手槍1把、1顆制式子彈。

▲桃園警方專案小組查獲蘇男到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方專案小組查獲蘇男到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢檢察官劉威宏指揮桃園警分局專案小組偵查期間，認為蘇男以近距離槍擊被害人2人頭部方式行兇，殺意甚堅且手段兇殘，視人命如草芥，嚴重敗壞社會治安，迄今未取得被害人家屬原諒，其行為確屬公民與政治權利國際公約第參編第6條第2項所規定「情節最重大之罪」，檢察官今天偵結，向桃園地院具體求處死刑。

【更多新聞】

►桃園2歲童高樓失足墜落　路人CPR通報！緊急送醫搶救仍不治

山坡地偷倒大量廢土　桃園市府水務局科技執法...業者秒露餡

桃園蘆竹、八德再爆賄選案　檢察官將提起當選無效之訴

►雅詩蘭黛唇膏激殺2折還買一送一！口罩解封快補貨

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
渡邊徹病逝！糖尿病不控制「釀7病變」　2徵兆恐腎出問題了
阿Ben半個月內「二度確診」！　翻白眼嘆：脫不脫口罩請自行負
快訊／傳台大碩士學位遭撤銷　鄭文燦緊急取消2公開行程
一查教召傻眼「地點在金門」！　手賤哥嘆：發票、樂透都不會中
吳怡農參選做「這事」黨內超憂心　周玉蔻：是怕有顏質無腦力？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

清潔隊員遭「菜刀斷臂」慘死！10歲兒伴屍10小時…拉開門簾大哭

醉兄大鬧父親靈堂1句話壓垮他　孝順么兒暴怒弒兄...輕判理由曝

兒查APP發現「被冒名領藥」　竟是母失眠4年幹的...荒唐醫緩起訴

套房馬桶堵塞！房東與女房客竟因「衛生棉」鬧上法院　結果出爐

前女友抱馬桶醉吐...他硬上　渣男竟辯：她自己要求玩遊戲

桃園套房行刑式槍擊2死　檢以「情節最重大之罪」求處槍手死刑

代領榮民遺產200萬「報酬拿8成」　大陸遺族怒：整個人懵了！

雲林西螺大貨車起步右轉…擦撞同向自行車！婦倒地重傷送醫不治

史上最高金額搶匪出獄「百名黑衣人高調接風」　警政署下令蒐證

民眾黨接炸彈恐嚇　竟是警大教授要求：柯文哲主持公道

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

警察監視器覆議案沒過　柯文哲轟：2黨聯合汙錢

檸檬鯊一見潛水員靠近　主動撒嬌討摸超親人❤️

搶銀樓7736萬！男服刑13年　近百人接他出獄...曝未來動向

Lulu見ALL IN 5「我5個都要！」　被Cue《腿之歌》：怎麼是這首XD

白紙運動延燒「小粉紅覺醒」　陸女哭喊：我們有人權嗎？

清潔隊員遭「菜刀斷臂」慘死！10歲兒伴屍10小時…拉開門簾大哭

醉兄大鬧父親靈堂1句話壓垮他　孝順么兒暴怒弒兄...輕判理由曝

兒查APP發現「被冒名領藥」　竟是母失眠4年幹的...荒唐醫緩起訴

套房馬桶堵塞！房東與女房客竟因「衛生棉」鬧上法院　結果出爐

前女友抱馬桶醉吐...他硬上　渣男竟辯：她自己要求玩遊戲

桃園套房行刑式槍擊2死　檢以「情節最重大之罪」求處槍手死刑

代領榮民遺產200萬「報酬拿8成」　大陸遺族怒：整個人懵了！

雲林西螺大貨車起步右轉…擦撞同向自行車！婦倒地重傷送醫不治

史上最高金額搶匪出獄「百名黑衣人高調接風」　警政署下令蒐證

民眾黨接炸彈恐嚇　竟是警大教授要求：柯文哲主持公道

工會控百名空服員被迫轉任　長榮航空：保障年資、薪資　　

貨櫃船公司獲利雖見頂　但第三季獲利較網路科技FANG四巨頭高158%

賓士「第2代大改款GLC」12／19在台上市　訂單傳已破1000張

新婚夜忘摘隱形眼鏡！23歲男「眼球一夜全白」慘失明　只能換角膜

清潔隊員遭「菜刀斷臂」慘死！10歲兒伴屍10小時…拉開門簾大哭

「上班族→演員」大馬男星為亡父出單曲　竟遭罵「唱不好就放棄」

台股下跌42點、萬五失守！　台積電下跌6元收492.5

宋仲基請客私照外洩「《財閥》大咖演員到齊」　網驚呆：超強彩蛋

醉兄大鬧父親靈堂1句話壓垮他　孝順么兒暴怒弒兄...輕判理由曝

全國學生技藝競賽　公東高工成績亮麗！1金1銀4優勝

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

社會熱門新聞

檢方將提當選無效　彰化45名當選人恐栽跟斗　

桃園2歲童高樓墜落　路人急報送醫不治

他出獄獲英雄式迎接　矯正署說話了

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

拉男友進廁所「吞吐」　少女自曝：我逼的

走私7億元大麻花來台　竟因當「青山宮爐主」太燒錢

奇萊山奇談！　3大學生神秘蒸發「3雙筷插地指天」

快訊／國一「4車追撞」貨櫃車衝出邊坡　嚴重回堵10公里

應曉薇被爆涉賄　下半身5個洞掀熱議

圖利自己「左手出右手進」　鄉長認了

高雄男騙「詐騙集團140萬」遭擄

桃園再爆賄選案　檢察官將提起當選無效之訴

女應徵6萬薪遭騙赴柬　檢警護送回家

玉山小飛俠奇談！　女主播健行遇「黃色雨衣人」下秒突消失

更多熱門

相關新聞

誘騙國人赴柬詐騙　7惡徒起訴

誘騙國人赴柬詐騙　7惡徒起訴

桃園地檢署今年5月間根據線報有人口販運集團在網路以「假應徵、真詐騙」人口販運，3名檢察官指揮航警局、刑事局與移民署新北專勤隊等單位查獲何姓男子為首之人口販運集團，涉嫌以「萬源娛樂」為名，對外招募國人前往柬埔寨，逮捕為首的何姓男子等7人到案，該組織分工細膩，至少有28人受害，有26人受騙遠赴柬埔寨，檢方偵結將何男等7人依人口販運防治法等罪嫌提起公訴，其中5人收押中。

桃檢選前兵分16路查賄　里長候選人+樁腳聲押

桃檢選前兵分16路查賄　里長候選人+樁腳聲押

找4人遷戶口支持　桃園里長候選人選前1天起訴

找4人遷戶口支持　桃園里長候選人選前1天起訴

桃園8里長候選人遭搜索　涉每票1000元、罐頭禮盒賄選

桃園8里長候選人遭搜索　涉每票1000元、罐頭禮盒賄選

PTT開選舉賭盤鎖定台北、新竹　桃園男2萬交保

PTT開選舉賭盤鎖定台北、新竹　桃園男2萬交保

關鍵字：

桃園出租套房2死命案行刑式槍擊桃檢求處死刑

讀者迴響

熱門新聞

檢方將提當選無效　彰化45名當選人恐栽跟斗　

快訊／渡邊徹敗血症病逝享壽61歲！生前愛吃30歲患糖尿病

無名小站帥T華華宣布離婚！

她罹胃癌三期！醫見「愛吃1物」搖頭：半年就離開了

56歲美魔女被暗示「放進去一下下」遭爸媽撞見

館長合體黃國昌「轟爆民進黨」2小時！　一夜噴50萬人次觀戰

「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝

超商限時3天搶「28元大杯拿鐵」

準備數錢了！2023「超強運4星座」升官加薪

孫安佐女友解封「無罩出門」　一換邪惡視角…南半球炸出

女網紅想看世界盃「護照被剪」　直播痛哭

桃園2歲童高樓墜落　路人急報送醫不治

遭印度男當街強吻　正妹YTR狂喊：不要！

吳怡農「一句話」砲轟蔡英文！　劉寶傑嚇到冷汗直流

UNIQLO、GU感謝祭12／2開跑！

更多

最夯影音

更多
日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒
妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面