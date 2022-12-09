2票2千元！南投爆縣議員、鎮民代表「二合一買票」　樁腳遭聲押

▲南投地檢署於9合1選後持續偵辦賄選案。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投地檢署於9合1選後持續嚴查賄選，接連於7、8日偵辦3起案件：其中南投縣議員第2選區某候選人、草屯鎮某鎮民代表候選人共同的許姓樁腳，涉嫌以2000元價碼行賄選民、請求支持2人，遭聲押後被法院裁定限制住居。另外，草屯鎮某民代表候選人的洪姓樁腳、南投市某市民代表候選人的劉姓樁腳，皆涉以每票500元賄選，檢方諭令5萬元交保。

洪姓樁腳涉嫌為草屯鎮第3選舉區某鎮民代表候選人現金買票賄選案，經檢察官蔡岱霖指揮南投縣調查站、草屯警分局偵辦，7日當天通知洪姓樁腳、多名選民到場，查出洪姓樁腳向以每票500元之代價交付賄賂，訊後認其涉犯投票行賄罪嫌重大，但無羈押之必要，諭知交保5萬元。

許姓樁腳則涉及為南投縣第2選舉區（草屯鎮、中寮鄉）某縣議員候選人，及草屯鎮第4選舉區某鎮民代表候選人現金買票賄選案，檢察官林宥佑指揮南投縣調查站、草屯警分局偵辦，於7日通知許姓樁腳、多名選民到場，查得許姓樁腳以每票2000元之代價交付賄賂，請求選民投票支持2位候選人，訊後認其投票行賄罪嫌重大，有勾串共犯、證人之虞，於7日深夜向法院聲請羈押並禁止接見、通信，但法院裁定無羈押之必要，諭知限制住居。

劉姓樁腳涉及為南投市第3選舉區某市民代表候選人現金買票賄選案，檢察官鄭宇軒指揮南投縣調查站、中興警分局偵辦，於昨日通知劉姓樁腳、多名選民到場，查得洪姓樁腳以每票500元之代價交付賄賂，訊後認其涉犯投票行賄罪嫌重大，但無羈押之必要，諭知交保5萬元。