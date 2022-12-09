妻另結新歡想離婚　醋夫電線絞斃她...伴屍24小時下場曝光

▲桃園市游姓男子不滿沈姓妻子提出離婚要求，今年9月間在其泡麵中摻入安眠藥，趁其入睡時以電視線將妻子勒斃，伴屍24小時後被父親發現報警處理，圖為類似電線。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓男子與沈姓妻子結婚後感情不睦，不滿妻子提出離婚要求，游男在今年9月間趁妻子吃泡麵時，偷偷摻入安眠藥，趁其入睡時以預藏之電視電線勒住妻子頸部，妻子從睡夢中驚醒起身掙扎，但仍遭游勒斃。游犯案後一度自殺未果，游男父親連絡不上兒子到其住處查看發現媳婦已身亡趕緊報警處理；桃園地檢署調查時，游男坦承犯行不諱，桃檢今（9）日偵結依殺人罪嫌起訴，並建請法院量處適當之刑，桃園地院稍晚會召開聲押庭。

檢警調查，28歲的游姓男子與22歲的沈姓妻子結婚數年，共同育有1名7歲兒子，但相處並不和睦，今年8月間，沈妻向游提出婚離婚訴求，游男懷疑妻子另結新歡鬱鬱寡歡，因此上網購買安眠藥後，今年9月1日晚間9時許，妻子吃泡麵時趁其不注意之際摻入安眠藥，妻子吃完泡麵後隨即進入房間睡覺。

游男見妻子熟睡後，取出預藏之電視電線纏繞妻子頸部，妻子感覺頸部被勒住從睡夢中驚醒，但游不顧妻子掙扎，持續用力勒頸，導致妻子頸部壓迫窒息死亡，游男犯案後一度欲割腕自裁，伴屍24小時之久。游男父親因聯繫不上兒子，直接到其住處查看，發現沈姓媳婦已死亡，趕緊報警處理。

桃檢調查時，游男坦承已電視線絞殺妻子，犯後曾尋短自殺，坦承相關犯行，檢察官今天偵結依殺人罪起訴，檢方認為游男良心未泯，被告之罪尚未達最嚴重程度，建請法院審酌上情，並量處適當之刑。今天下午已將由男移審桃園地院召開聲押庭審理，至於遺留的7歲兒子由游父幫忙照顧。

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