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視障教師李森光獲教育大愛獎　「以愛化礙」讓視障生安心求學

▲▼寶佳教育大愛獎今天頒獎。（圖／記者許敏溶攝）

▲視障教師李森光獲寶佳教育大愛獎。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

先天就是看不見的李森光，靠著努力取得特殊教育教師資格，現任教於台北市啟明學校，曾被視障生家長質疑其教學能力，讓他感嘆「本是同根生、相煎何太急」，但他深信視障老師比明眼老師更了解視障生，已過來人經驗加上無私大愛，以愛化解阻礙，獲得視障生信任，也在今（18日）獲頒「寶佳教育大愛獎」。

為了向長期付出愛心，協助弱勢學生奮發向學或輔導行為偏差學生改過遷善的「大愛教師」，表達感恩之心與崇敬之意，黃昆輝教授教育基金會設置「寶佳教育大愛獎」，今年經過各中小學校推薦，審核選出李森光等11位大愛教師，並在今天頒獎，每人獲頒20萬元，前教育部長吳清基也到場擔任頒獎人。

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▼寶佳教育大愛獎今天頒獎，共11位大愛教師獲獎。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼寶佳教育大愛獎今天頒獎。（圖／記者許敏溶攝）

黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝指出，愛是教育的核心與動力，心中有愛才能擁抱他人眼中「不可愛」的身障孩子，以及包容「覺得頭痛」的學生，上述11位老師長期默默奉獻愛心，協助經濟弱勢孩子奮發向上，輔導行為偏差學生改過遷善，除肯定這些得獎老師之外，呼籲家長、老師與社會團體，多多給予支援，不要讓大愛教師太孤單。

今年11位教師獲獎事蹟都相當感人，其中視障巡迴老師李森光本身先天眼盲，靠著努力先後取得的彰化師大學士學位，以及台師大特殊教育身心障礙教學碩士學位，現為北市啟明學校視障教育資源中心教師。

李森光說，自己是先天盲，完全看不到，即使有輔具輔助，但來自學習與生活中的挑戰，有時還是會覺得無助，而在教學上，曾經讓他印象較深刻，就是視障生的家長，也會懷疑視障老師的能力，曾有一位名人兒子在五常國中就讀，但這位家長卻不希望讓他來教他的視障兒子，讓他感嘆「本是同根生、相煎何太急」。

▼視障教師李森光（右二）獲寶佳教育大愛獎，前教育部長吳清基（左二）頒獎。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼寶佳教育大愛獎今天頒獎。（圖／記者許敏溶攝）

李森光進一步表示，這社會很容易看見對方的缺點，做得再好，只要有一點缺失，就會說「因為他是盲老師」，這個標籤掩蓋所有優點，不容易撕下，就像上述家長的視障孩子，未來也要就業，難道沒想過將來別人也會用這樣眼光對待其孩子。

不過，李森光指出，仍要感謝父母的不放棄、志工與周遭朋友的幫忙，他也提到，有自信比明眼老師更了解視障學生，也因此以熱情和愛心化解家長的疑慮，並將自身的經驗提供學生，建立學生信心，而贏得學生信賴。

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