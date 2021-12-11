台大教授不認同雙語國家政策　批以英語為官方語都是殖民地

▲江文瑜不認同雙語國家政策，更指「台灣人菜英文」的批評是唱衰台灣的謊言。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政府全力推動2030為雙語國家，但台大語言學研究所教授江文瑜今（11日）在研討會上公開表達反對立場，江文瑜批評，台灣的雙語國家政策獨尊英語，在名稱及內涵均矮化本土語言，而且全球有56國以英語為官方語之一，幾乎全都是英美殖民地，台灣是多語言國家，過分強調英語，反而導致大家文化認同混亂，應改以「英語友善國家」為目標。

2030年打造台灣成為雙語國家是政府既定政策，為凝聚共識及提出建議，黃昆輝教育基金會今天舉辦「台灣的雙語教育：挑戰與對策」研討會，邀請教育部長潘文忠致詞，也邀請教育界學者、專家及實務工作者參與，採實體與線上混成方式進行討論。

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潘文忠在致詞時表示，台灣在這一波疫情之下，看到自己國家在世界發展中的重要位置，尤其是供應鏈上，扮演舉足輕重角色，這是過去不曾給自己的期許，但面對挑戰與風暴，更可以是台灣的機會。。

潘文忠指出，延續2018年行政院核定政策，從今年開始，教育部4年將投入1百億資源推動雙語政策，超過9成用在教育上，從高等教育到公民教育部，從最基礎方式培養國民英語能力提升。而且從新的學年度開始，將有4所標竿大學與25所學院，大學非常踴躍提出申請，遠超過教育部支持量的數倍，顯示大學院議面對挑戰與發展，這也是提升雙語政策的挑戰。

不過，在進行會議討論時，江文瑜和東海大學外國語文學系講座教授何萬順，共同發表「2030雙語國家：理性與價值的謬誤」論文，狠狠打臉政府推動雙語政策的目標。

▲台大教授江文瑜（圖左）不認同目前雙語國家政策，批以英語為官方語國家幾乎都是英美殖民地。（圖／記者許敏溶攝）

江文瑜指出，政府提出雙語國家政策，但事實上，台灣是有20個國家語言的多語國家，像是台語、客語等，更嚴重抵觸「國家語言發展法」的法定事實，雙語國家政策獨尊英語，其名稱與內涵均矮化本土語言，且嚴重排擠各項資源，將導致台灣語言架構從20個語言變成兩個語言，更台灣人產生認同上的混淆與錯亂。

對於政府重視英語，江文瑜提出事實反駁，她說，全球有56個國家是以英語為官方語言之一，但絕大多數並非政經強國，除了盧安達不是英美殖民地，其餘55個國家都曾是英美殖民地，台灣不應該自我矮化為盧安達第二。

對於外界有「台灣人菜英文」的批評，江文瑜也認為，這是唱衰台灣的謊言，台灣人的英文不差，更直指這是英檢業者年年炒作的假新聞，想要激化國人對英語的崇拜與焦慮，事實上，台灣是全球對旅外人士最友善的國家，以目前科技，大約十年後，AI科技就可完全破解語文溝通上的困難。

江文瑜建議，台灣應該朝著「多語言多文化且英語友善國家」為目標，國家語言政策名稱應該訂為「多語台灣、英語友善」，並善用目前台灣多語資源，建立完整健全的國家語言發展政策。