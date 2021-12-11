達成雙語國家目標　前外長建議「重拾美台交流動能」

記者許敏溶／台北報導

行政院提出2030雙語國家政策，外交部前部長黃志芳今（11日）指出，這是一個高難度但偉大的國家願景工程，而雙語是一個靈魂建構工程，要帶動風潮，高層首長要以身作則，且生活中的誘因比學校學習重要，而重拾美台交流動能，是達成2030雙語目標的重要策略，政府必須以政策引導，加上台灣國際地位持續改善，爭取更多國際舞台，有助於加速國家雙語政策達成。

2030年打造台灣成為雙語國家是政府既定政策，為凝聚共識及提出建議，黃昆輝教育基金會今天舉辦「台灣的雙語教育：挑戰與對策」研討會，邀請教育部長潘文忠致詞，也邀請教育界學者、專家及實務工作者參與，採實體與線上混成方式進行討論。

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▲黃志芳認為「重拾美台交流動能」，是達成雙語國家目標重要策略。（圖／記者許敏溶攝）



▲教育部長潘文忠（圖右）今天也到場致詞。（圖／記者許敏溶攝）

而前外交部長、外貿協會董事長黃志芳，則以「雙語教育與國家發展」發表主題演講，黃志芳說，行政院提出2030雙語國家政策，而這是一個高難度但偉大的國家願景工程，神聖羅馬帝國皇帝查理曼曾說過，要說兩種語言，就必須擁有兩種靈魂，所以雙語是一個靈魂建構工程，不只是學習者的靈魂，也是國家靈魂的建構，不要把他當成產業政策來推動。

若要帶動雙語學習風潮，黃志芳建議，高層首長要以身作則，文官必須大量到國外學習，讓英文成為生活語言，而生活中的的誘因比學校中的學習重要，要加強思辯與表達能力的訓練，目前有太多學習，卻有太少表達練習，再善用科技，讓年輕世代用網路就可學好英文。

不過，黃志芳也坦言，追尋雙語的過程中會產生排擠效應，應該注意成本與效益均衡，不要浪費資源與人力，要定義什麼是做得到、什麼做不到，以及什麼該做、什麼不該做。

在需求端拉動部分，黃志芳指出，只有國際需求才能創造有效國內需求，政府可以考慮部分學校直接和外國學校接軌，但最重要的，則是重拾美台交流的動能，這是政府達成2030年雙語目標的重要策略，政府必須以政策引導。

黃志芳舉例說，早年台美還有邦交，美國在台灣有很多機構，早年學習英文是風潮，自己早年學習英文對象是軍中的上尉，且早年大學生畢業，幾乎毫無意外到美國留學，這種文化、教育上的交流，對全面提升應與是有幫助，但隨著中國崛起，大家都跑去對岸，這個動能就不見，但這兩年的變化，動能又回來，以美國對台灣的支持度，跟美中地緣政治對抗格局，在未來20年，是台灣加強跟美國恢復動能的最好時刻。

黃志芳接著指出分析，隨著台灣在國際地位持續改善，可以爭取更多國際舞台，這將有助於加速雙語國家目標達成，包括香港、印度、新加坡、以色列等，都是可以參考的國家，所以政府最重要任務，就是創造雙語的國際需求。