　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

達成雙語國家目標　前外長建議「重拾美台交流動能」

記者許敏溶／台北報導

行政院提出2030雙語國家政策，外交部前部長黃志芳今（11日）指出，這是一個高難度但偉大的國家願景工程，而雙語是一個靈魂建構工程，要帶動風潮，高層首長要以身作則，且生活中的誘因比學校學習重要，而重拾美台交流動能，是達成2030雙語目標的重要策略，政府必須以政策引導，加上台灣國際地位持續改善，爭取更多國際舞台，有助於加速國家雙語政策達成。

2030年打造台灣成為雙語國家是政府既定政策，為凝聚共識及提出建議，黃昆輝教育基金會今天舉辦「台灣的雙語教育：挑戰與對策」研討會，邀請教育部長潘文忠致詞，也邀請教育界學者、專家及實務工作者參與，採實體與線上混成方式進行討論。

▲▼黃志芳認為「重拾美台交流動能」是達成雙語國家目標重要策略。（圖／記者許敏溶攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃志芳認為「重拾美台交流動能」，是達成雙語國家目標重要策略。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼黃志芳認為「重拾美台交流動能」是達成雙語國家目標重要策略。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠（圖右）今天也到場致詞。（圖／記者許敏溶攝）

而前外交部長、外貿協會董事長黃志芳，則以「雙語教育與國家發展」發表主題演講，黃志芳說，行政院提出2030雙語國家政策，而這是一個高難度但偉大的國家願景工程，神聖羅馬帝國皇帝查理曼曾說過，要說兩種語言，就必須擁有兩種靈魂，所以雙語是一個靈魂建構工程，不只是學習者的靈魂，也是國家靈魂的建構，不要把他當成產業政策來推動。

若要帶動雙語學習風潮，黃志芳建議，高層首長要以身作則，文官必須大量到國外學習，讓英文成為生活語言，而生活中的的誘因比學校中的學習重要，要加強思辯與表達能力的訓練，目前有太多學習，卻有太少表達練習，再善用科技，讓年輕世代用網路就可學好英文。

不過，黃志芳也坦言，追尋雙語的過程中會產生排擠效應，應該注意成本與效益均衡，不要浪費資源與人力，要定義什麼是做得到、什麼做不到，以及什麼該做、什麼不該做。

在需求端拉動部分，黃志芳指出，只有國際需求才能創造有效國內需求，政府可以考慮部分學校直接和外國學校接軌，但最重要的，則是重拾美台交流的動能，這是政府達成2030年雙語目標的重要策略，政府必須以政策引導。

黃志芳舉例說，早年台美還有邦交，美國在台灣有很多機構，早年學習英文是風潮，自己早年學習英文對象是軍中的上尉，且早年大學生畢業，幾乎毫無意外到美國留學，這種文化、教育上的交流，對全面提升應與是有幫助，但隨著中國崛起，大家都跑去對岸，這個動能就不見，但這兩年的變化，動能又回來，以美國對台灣的支持度，跟美中地緣政治對抗格局，在未來20年，是台灣加強跟美國恢復動能的最好時刻。

黃志芳接著指出分析，隨著台灣在國際地位持續改善，可以爭取更多國際舞台，這將有助於加速雙語國家目標達成，包括香港、印度、新加坡、以色列等，都是可以參考的國家，所以政府最重要任務，就是創造雙語的國際需求。

►為何冷天也不用蓋被子！

ET快訊
快訊／奧運銀牌涉貪汙罪　下場慘了
本土大專生新增1確診　45天首見
五月天阿信客串《華燈》？　網驚「你出現就看爆」釣出林心如
少女倒栽蔥跌泳池「遭抓交替」！　神秘力量猛扯頭髮
知名快遞搞丟萬元戒指！　竟瞎扯「被風吹走」
快訊／25歲男自摔噴飛！　卡進消波塊
邱澤曾「公開追張鈞甯」1天就被打臉！　全敗在1關鍵
《當男人》被虧紀錄片！網盤點「4對CP」超甜：婚紗都拍了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高中妹書包「搜出2枚套套」　慘遭排擠！原因驚呆...網戰爆

說到尼加拉瓜「秒想大瀑布」　妹子錯慘了！網驚呆：怎麼這麼順口

本土大專生新增1確診「45天首見」　校園累計總數達921例

台積電員工不用教召？　其實這些職業可以依法跳過！

沒外送不行！富胖達外送品牌印象居第一　全聯小時達愈送愈強

《當男人》被虧紀錄片！網盤點「4對CP」甜到蛀牙：連婚紗都拍了

達成雙語國家目標　前外長建議「重拾美台交流動能」

這區入夜掉10度！明起「2波冷空氣」報到時間出爐　這時段最冷

快訊／中研院女染Delta「基因定序」查感染源　陳時中14:00說明

鰻魚飯配鳳梨酥！「蒸汽火車便當」剩9天能買　唯二販售地點出爐

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

友邦尼加拉瓜宣布「與台灣斷交」　外交部：停止援助、撤離大使館

俊昊「世孫出浴」腹肌讓李世榮看傻　聽她說喜歡自己...他消失跑去笑XD

《聲林之王3》選手講話娃娃音「唱歌低沉嘶吼」　《傲嬌》喉音饒舌...徐佳瑩：聽了很過癮！

超親人！數隻檸檬鯊包圍潛水員　牠「主動靠近給擼頭」互動溫馨

高中妹書包「搜出2枚套套」　慘遭排擠！原因驚呆...網戰爆

說到尼加拉瓜「秒想大瀑布」　妹子錯慘了！網驚呆：怎麼這麼順口

本土大專生新增1確診「45天首見」　校園累計總數達921例

台積電員工不用教召？　其實這些職業可以依法跳過！

沒外送不行！富胖達外送品牌印象居第一　全聯小時達愈送愈強

《當男人》被虧紀錄片！網盤點「4對CP」甜到蛀牙：連婚紗都拍了

達成雙語國家目標　前外長建議「重拾美台交流動能」

這區入夜掉10度！明起「2波冷空氣」報到時間出爐　這時段最冷

快訊／中研院女染Delta「基因定序」查感染源　陳時中14:00說明

鰻魚飯配鳳梨酥！「蒸汽火車便當」剩9天能買　唯二販售地點出爐

新冠疫情再起！這些人還賭得下去？　安南警查獲天九牌賭埸35人聚賭

日職最速賞出爐　歐力士、中日龍最省時連霸

黃士修自稱「民進黨高層邀請入閣」　核心幕僚傻眼：有妄想症？

公寓4F甜甜價！第一次看到「內梯通頂樓」他擔心　過來人笑推

奥運射箭銀牌國手陳詩園涉採購洩密　包庇廠商「爛貨驗收」遭起訴

扯爆！紐西蘭男假扮他人「收費代打疫苗」　一天狂打10劑

高中妹書包「搜出2枚套套」　慘遭排擠！原因驚呆...網戰爆

女法官拒走後門遇刺身亡！閨蜜「撲倒捅頸」數刀　已被執行死刑

2021斜坡上的藝術節登場　潮州警籲請勿違停確保交通安全

林華韋入主富邦悍將　郭俊麟印象：期望高比較嚴厲

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

生活熱門新聞

即／確診中研院女到過！京站「980人」快篩結果曝

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

鄧佳華AV片酬曝！導演一句回擊這件事

女友每天要碰碰　他哭：誰能幫我

骨灰罈紅茶退位！好市多「再推神物」網傻了

男友妹在家不穿內衣　同居女友不爽吃醋了

中研院確診女主管　是18年前P4實驗染煞中校

24歲女接種第1劑莫德納　頭頂現「雞蛋禿」

中研院確診　本人批踢踢2點親回

研究員被咬染疫　醫揭疑點：老鼠會哈啾？

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

他分享廚房紙巾「神級用法」　網狂讚

明起變天越晚雨越大　新竹以北濕涼有感

青青一拉露兩粒　1秒影片吸50萬人觀看

更多熱門

相關新聞

「生生用平板」嚴重下場曝！名醫籲這件事

「生生用平板」嚴重下場曝！名醫籲這件事

明年起全國中小學1年級至12年級將全面推動數位學習精進計畫，4年投入200億，購買61萬台平板，達「班班有網路、生生用平板」。不過，有醫師擔心孩子「視力」將成為一大問題，嚴重更可能變成大家都在近視，呼籲政府一定要想盡辦法讓小學生在畢業前的近視度數別超過200度。

教長曝閱讀可增進「六力」

教長曝閱讀可增進「六力」

明年本土語言課往上延伸到國高中

明年本土語言課往上延伸到國高中

用3C上課成績低？教團轟生生平板政策

用3C上課成績低？教團轟生生平板政策

「生生用平板」明年9月全到位

「生生用平板」明年9月全到位

關鍵字：

雙語國家黃昆輝黃志芳潘文忠

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

即／確診中研院女到過！京站「980人」快篩結果曝

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

辣妹歌手遭男星家暴「耳膜穿孔」：從女友變砲友

男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　友：突然找不到人

印度神童預言又中　6事件一次看

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

藍心湄早知道邱澤、許瑋甯交往！金馬獎直播已洩漏

國中女走路腳開開　竟是鄰居阿公「硬插2小時」塞100元

Makiyo直播突失控怒砸鏡頭！飆罵「你沒被打過吧」

鄧佳華AV片酬曝！導演一句回擊這件事

更多

最夯影音

更多
許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸
華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面