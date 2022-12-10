工頭傳line恐嚇錯字連篇　法官看懂「同規遣䵤」判賠6萬元

▲江男傳訊息恐嚇，雖然字都打錯，但仍被判賠。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

新竹江姓工頭因為不滿張男積欠工程款，傳Line訊息恐嚇卻錯字連篇，後續又在工地推擠造成張男受傷，法官審理認為，認定江男傳送的訊息有恐嚇意味，判賠6萬元。

根據判決書內容，江男2019年7月承攬下房屋工程，但因款項問題和張男鬧出糾紛，就傳訊息給張男說「我今天不剎剎（殺殺）你這不知天高地后（厚）」、「我們會同規一進（同歸於盡）」、「我們會同規遣䵤」。

張男表示，江男在後續協調時嗆說「我今天不敢揍他的話我就不姓江」，又在2020年5月在工地說「我要把你踢下樓去」、「x，頭殼我把你砸下去」，結果到了7月他真的在工地被江男推倒，造成背部、骨盆受傷，求償醫療費1180元，精神慰撫金40萬2000元。

江男辯稱他沒有進行恐嚇，而張男接連用原屋主公媽靈未遷走、老婆出車禍、工作不順等理由拖延給付工程款，2人因此吵架時，張男又趁著他情緒不佳偷錄音，後來是張男要搶他手機，他抵抗時才弄傷張男，並稱自己只願支付3千元賠償。

法官認為，江男傳的訊息雖然錯字連篇，但內容確實足以讓人畏懼，後續又讓張男受傷，審酌其收入後，判江男應賠償醫藥費1120元，精神慰撫金6萬元。刑事部分則被依恐嚇罪判拘役100天、得易科罰金，傷害罪判3月、得易科罰金。