　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

工頭傳line恐嚇錯字連篇　法官看懂「同規遣䵤」判賠6萬元

▲▼建築工人,鐵鎚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲江男傳訊息恐嚇，雖然字都打錯，但仍被判賠。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

新竹江姓工頭因為不滿張男積欠工程款，傳Line訊息恐嚇卻錯字連篇，後續又在工地推擠造成張男受傷，法官審理認為，認定江男傳送的訊息有恐嚇意味，判賠6萬元。

根據判決書內容，江男2019年7月承攬下房屋工程，但因款項問題和張男鬧出糾紛，就傳訊息給張男說「我今天不剎剎（殺殺）你這不知天高地后（厚）」、「我們會同規一進（同歸於盡）」、「我們會同規遣䵤」。

張男表示，江男在後續協調時嗆說「我今天不敢揍他的話我就不姓江」，又在2020年5月在工地說「我要把你踢下樓去」、「x，頭殼我把你砸下去」，結果到了7月他真的在工地被江男推倒，造成背部、骨盆受傷，求償醫療費1180元，精神慰撫金40萬2000元。

江男辯稱他沒有進行恐嚇，而張男接連用原屋主公媽靈未遷走、老婆出車禍、工作不順等理由拖延給付工程款，2人因此吵架時，張男又趁著他情緒不佳偷錄音，後來是張男要搶他手機，他抵抗時才弄傷張男，並稱自己只願支付3千元賠償。

法官認為，江男傳的訊息雖然錯字連篇，但內容確實足以讓人畏懼，後續又讓張男受傷，審酌其收入後，判江男應賠償醫藥費1120元，精神慰撫金6萬元。刑事部分則被依恐嚇罪判拘役100天、得易科罰金，傷害罪判3月、得易科罰金。

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
輸掉這一戰太痛有如惡夢！　內馬爾「無法保證再替巴西效力」
阿根廷英雄梅西寫3紀錄！　賽後卻因1件事暴怒：你給我滾
僅花1萬命中百萬！數學系潮男首次玩運彩　中獎秘訣曝
對手兒子跑上場安慰爆哭的內馬爾　兩人相擁畫面超感人
梅西私訊台灣天團男星！　對話驚見4個數字超狂
內馬爾崩潰！延長賽先進球還輸　巴西創史上首見難堪紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹聯副堂主吃醋開槍　烘爐地警匪對轟現場還原！分隊長神蹲閃子彈

工頭傳line恐嚇錯字連篇　法官看懂「同規遣䵤」判賠6萬元

以為釣到金龜婿　傻爸狂丟2200萬元投資！軟男裝科技新貴專騙熟女

高雄二兵「教召揍班長」判3月！軍方上訴要他關5年　最新判決出爐

詐騙集團虐死人「棄屍新社公墓」　9嫌全遭檢方聲押

成功嶺23歲役男「入伍30天內」猝死　高大成回應了

獨／獲金鐘獎男配角提名　涉排演性騷「猛擁抱女演員」本人大方認了

快訊／「女兒伴屍百天」之謎解開！警問完案情全沉默...真相藏洋蔥

快訊／汐止民宅瓦斯氣爆1死2傷　男租客失蹤2小時「倒臥客廳亡」

快訊／高雄男騎士右轉撞輕軌亡　通車7年來「首起死亡車禍」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

鸕鶿過冬基隆河吃到飽　預計5個月嗑45萬吳郭魚

愛貓少女抱走「流浪黑貓」　2個月後警找上門被法辦！

吳宗憲猛虧廖科溢：枕頭山你也上　「身體好就多運動」..曝汪小菲台來時間

男學生們接力灌籃秀英姿！　網歪樓：玩音遊的感覺很強

竹聯副堂主吃醋開槍　烘爐地警匪對轟現場還原！分隊長神蹲閃子彈

工頭傳line恐嚇錯字連篇　法官看懂「同規遣䵤」判賠6萬元

以為釣到金龜婿　傻爸狂丟2200萬元投資！軟男裝科技新貴專騙熟女

高雄二兵「教召揍班長」判3月！軍方上訴要他關5年　最新判決出爐

詐騙集團虐死人「棄屍新社公墓」　9嫌全遭檢方聲押

成功嶺23歲役男「入伍30天內」猝死　高大成回應了

獨／獲金鐘獎男配角提名　涉排演性騷「猛擁抱女演員」本人大方認了

快訊／「女兒伴屍百天」之謎解開！警問完案情全沉默...真相藏洋蔥

快訊／汐止民宅瓦斯氣爆1死2傷　男租客失蹤2小時「倒臥客廳亡」

快訊／高雄男騎士右轉撞輕軌亡　通車7年來「首起死亡車禍」

身分證拿出來！這2種人「12／14免費玩花蓮海洋公園」　再抽總統套房

年末3部韓劇創下高收視　《王后傘下》、《財閥家的小兒子》最新必看

搜救犬罹癌安樂死同事都來送行　家門口「揚國旗」領犬員不捨吻別

阿根廷英雄梅西寫3紀錄！　賽後卻因1件事暴怒：你給我滾

輸掉這一戰太痛有如惡夢！　內馬爾「無法保證再替巴西效力」

九份4.5顆星民宿靠「3招」贏客！日客退房棉被疊好　歐人親完才吃早餐

梅根鏡頭前「模仿屈膝禮」！ 哈利表情超尷尬　他1動作暗示不自在

竹聯副堂主吃醋開槍　烘爐地警匪對轟現場還原！分隊長神蹲閃子彈

冬天「2生活習慣」傷腎！　醫示警別穿太多：滲出一層細汗超NG

法國最帥前鋒和英格蘭後衛超麻吉　「巴比Q情誼」曝光

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

即／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

成功嶺役男入伍猝死　高大成回應

他因世足賽欠債...家門前2台百萬愛車遭砸爛

獨／金鐘提名男配角　性騷遭起訴　

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

詐團虐死人棄屍公墓　9嫌全聲押

以為釣到金龜婿　傻爸狂丟2200萬元全被詐

高雄騎士撞輕軌亡　通車首起死亡車禍

工頭傳line恐嚇錯字連篇　法官看懂判賠6萬元

「恐怖兔窩」80兔亂竄　滿屋糞便臭翻天

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

即／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

克羅埃西亞PK力退巴西闖4強

魔獸生日包下夜店！台兩大咖也到場

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

PK大戰還未上陣就出局！內馬爾痛哭

秦綾謙惹不起！　女醫酸爆廖科溢

整場出現18張黃牌　梅西怒轟裁判

帥男「約砲軟到底」摩鐵爆氣　結局神轉！D奶妹驚呆

人妻準備一桌火鍋　夫自煮麵條吃

阿根廷PK力退荷蘭晉級4強

獨／波特王曬出「跟孫德榮對話紀錄」回答5疑問

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面