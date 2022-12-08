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擔心台大生不識前校長錢思亮　管中閔：任期近20年是空前絕後

▲▼管中閔 (左) 致贈感謝狀給設獎單位「錢思亮先生紀念獎學金」代表–摩根大通集團台灣區副主席錢國維，以示感謝。（圖／台大提供）

▲管中閔 (左) 致贈感謝狀給「錢思亮先生紀念獎學金」代表–摩根大通集團台灣區副主席錢國維，以示感謝。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學今（8日）舉辦111學年度各類獎學金頒獎典禮，這是台大校長管中閔任內最後一次主持這項頒獎典禮，管中閔一方面希望學生跟設獎單位近距離接觸，也希望受獎學生未來事業有成，也能幫助未來的學弟妹，而提及「錢思亮先生紀念獎學金」時，擔心學生不知道錢思亮是誰，還特別提到，錢思亮是台大前任校長，任期近20年，擔任校長這麼長時間，可能是空前與絕後。

台大在十月初選出工學院長陳文章為新校長，預計明年1月8日上任，管中閔也將在同一天卸任，今天台大舉辦111學年度各類獎學金頒獎典禮，也是管中閔任內最後一次以校長身份主持該典禮，但低調的管中閔，並未對外發佈採訪通知。

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管中閔今天主持典禮時表示，頒發獎學金目的，除了表揚同學，更希望利用機會，讓設獎單位與受獎學生近距離接觸與了解，希望所有得獎同學，不是得獎之後就不記得得過什麼獎，而要持續和設獎單位持續聯繫，讓設獎單位知道，他們的善心捐助獎學金的確發揮作用，在這些同學身上的確產生效果，這樣雙向善意互動，將為學校帶來更多價值，也讓學校未來得到更多幫助，更多同學可以得到獎勵。

管中閔在提及今天要頒發的各類獎學金時，當唸到錢思亮先生紀念獎學金時，因為擔心台大學生不知道錢思亮是誰，還特別說明，錢思亮在民國40年至59年時擔任台大校長，任期近20年，任期這麼長時間可能是空前、也是絕後。

隨後管中閔也感謝陳立寰女士，在這段疫情期間，捐贈「國立台灣大學小小寰宇2021助學金」及「新僑生生活學習扶助金」，協助因國家內亂家庭經濟突遭困難的緬甸僑生，以及配合防疫政策專案入境清寒境外新生，對學生幫助重大。

管中閔最後提醒在場拿到獎學金的台大學生，期待在十年、二十年後，在社會成功立業逐漸有發展之後，不要忘記在求學期間曾得到的幫助，在未來適當時機回饋母校，繼續幫忙未來的學弟學妹們，讓大家得到支持的機會，並生生不息，這是台大好傳統，由前一代的學長學姐，幫助後一代的學弟學妹們。
 

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