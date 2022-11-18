台大等九校成立「永續治理大學聯盟」　管中閔：追求永續核心價值

記者許敏溶／台北報導

為呼應聯合國氣候變遷大會中對於人類生存問題的深入討論，包括台大在內的九所大學，今（18日）共同發起成立「台灣永續治理大學聯盟」，並設立「建立永續治理交流網絡」等九大推動方向，共同肩負起大學永續發展及社會責任，台大校長管中閔表示，透過九所學校共同合作，避免永續工作從零開始，也可追求一致的永續核心價值，並取得更好成果。

包括台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、中央大學、中興大學、中山大學、台灣海洋大學、屏東科技大學及東華大學等九所國立大學，今天共同發起「台灣永續治理大學聯盟」，期盼建立高等教育機構間的交流網絡，共享台灣情境的大學永續治理相關資訊與知識，共同肩負起大學永續發展及社會責任，邁向永續發展目標。

聯盟成立之初，也設立九大推動方向，包括「建立大學永續治理交流網絡；成立永續專責單位；盤點並改善校園治理缺口；設定低碳轉型、韌性調適目標；推動跨校永續教學合作；促進跨校永續研究合作；推動大學與地方、產業及民間組織永續交流；串聯師生倡議行動、創新方案；九、擴展國際永續視野。」

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▲包括台大在內等九所大學，今天宣布共同成立「台灣永續治理大學聯盟」。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長管中閔表示，永續聯盟成立後，透過大學間互相結合，可以取得更好成果。（圖／記者許敏溶攝）

台大校長管中閔在致詞時則表示，永續治理是大家共同目標，推動台灣整體永續需要大家共同努力，各校也基於專長來推動永續工作，九所學校幾乎涵蓋台灣，且與在地產生連結，透過大學聯盟，可以把大學各自擅長能量串連在一起，也是成立聯盟目的，特別是永續工作有很多地方可以互相取法學習，專長可以提供給其他學校參考，避免要從零開始。

管中閔進一步表示，大學肩負教育與培育人才與開創研究責任，透過進行跨校合作，除了培育未來人才，學校之間在課程設計與共同研發也可以合作，像是在洋流發電部分，海洋大學與中山大學是重要推力，台大也可以與其合作，換句話說，九所大學互相結合，可以取得更好成果。



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