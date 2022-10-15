台大國際引路人計畫「助境外生實習」　明年拓展至本土生

▲台大今天舉行校務會議，管中閔表示，「國際引路人計畫」明年將拓展到本地生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大與英國聖安德魯斯大學日前正式締結姊妹校，成為台大第641個姊妹校，而台大首創「國際引路人計畫」，也是專為國際生打造的師徒制實習計畫，台大校長管中閔今（15日）在校務會議上表示，今年已經媒合58名境外生到40個不同機構實習，明年將增加實習機構數量，增加學生名額，並將對象拓展到本地生。

台灣大學今天舉行本學年首次校務會議，也是管中閔主持的倒數第二次校務會議，管中閔在校務會議上以「台大的榮耀」為題目進行報告，提及「人才培育、留才攬才、國際連結、發展革新、永續工作」等重點事項。

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在人才培育部分，管中閔表示，在未來大學的領域專長課程模組部分，目前已有56個教學單位，推出230個領域專長，另外有7件申請中；在校學士部分，111學年已有6名學生，院學士則有醫學院、工學院和生科學院籌辦中；創新領域學士學位學程，111學年已有25位學生。

▲「台大國際引路人計畫」是全國第一個專為國際生打造的師徒制實習計劃。（圖／台大提供）

此外，台大在今年3月首創「國際引路人計畫」，專為國際生打造的師徒制實習計畫，由政府、企業、民間機構的高層擔任國際生固定的實習導師，並與70多間合作機構共同簽署合作意向書，管中閔表示，在國際引路人計畫部分，今年已經媒合58名境外生到40個不同機構實習，也是師徒制實習的落實，明年將增加實習機構數量，增加學生名額，並將對象拓展到本地生。

▲台大副校長周家蓓（左）以及英國聖安德魯斯大學副校長米爾恩（右），雙方簽訂正式締結姐妹校。（圖／台大提供）

此外，台大今天也宣布好消息，由台大副校長周家蓓以及聖安德魯斯大學副校長米爾恩，雙方在本月5日正式締結姐妹校，成為台大在英國的第22個姐妹校，也為台大遍布全球67國、641個姐妹校，該校預計從明年起，每年將薦送15到20名大三學生到台大學習正體華語、中華文化及專業科目，台大也將每年薦送一位華語教師至該校任教。