花4小時燉湯！人妻準備「一整桌火鍋」　夫看一眼自煮白麵條吃

▲大陸山東一名人妻花了4個小時燉肉湯，準備一大桌菜，心想要和孩子丈夫，一家人開開心心吃火鍋，沒想到丈夫下班回家後看了一眼，自己煮了一碗白麵條吃，讓她覺得很難受。（圖／翻攝秒聞視頻）

圖文／CTWANT

大陸山東一名人妻花了4個小時燉肉湯，準備一大桌菜，心想要和孩子丈夫，一家人開開心心吃火鍋，沒想到丈夫下班回家後看了一眼，自己煮了一碗白麵條吃，讓她覺得很難受，以後也很可能不會再準備火鍋。

綜合陸媒報導，近日山東萊蕪一名宋女士花4個小時燉肉湯、準備一大桌菜，她表示最近孩子也在家，想著天氣冷，一家人一起開開心心吃火鍋，沒想到丈夫下班回家後看了一眼，自己煮了一碗白麵條吃，讓她相當難過。

▲大陸山東一名人妻花了4個小時燉肉湯，準備一大桌菜，心想要和孩子丈夫，一家人開開心心吃火鍋，沒想到丈夫下班回家後看了一眼，自己煮了一碗白麵條吃，讓她覺得很難受。（圖／翻攝秒聞視頻）

宋女士表示，沒想到丈夫表現這麼冷漠，丈夫也沒有說為什麼煮麵吃，兩個人也沒有吵架，丈夫平常比較內向，有不開心的就會這樣；而宋女士準備的菜品裡也有丈夫愛吃的菜，「可能他不太喜歡吃火鍋吧，很難受，以後可能不會再做火鍋。」

消息曝光後，網友紛紛留言「不喜歡可以少吃點，或者直接用火鍋底煮面吃，這另起一鍋的操作真的只能說是情商低」、「跟這種人生活真沒勁」、「以後就沒他份了，分開睡，所有跟他有關的家務都不管」、「沒有溝通，只有冷暴力，婚姻名存實亡」、「不能過就說，冷暴力真的可怕，幼稚的要死」。

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