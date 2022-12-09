妙齡女求職遭騙財還被逼上床　惡男分飾合夥人助理...坑3人30萬

▲妙齡女求職遇到詐騙，還被對方威逼上床性侵得逞。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

劉姓男子善於言詞，從7月到8月間，多次透過交友軟體，1人分飾多角，佯裝介紹網友工作或投資歐股管道等方式，3名被害人因此上當，共被騙走30多萬元，其中1名年輕女性因對劉男說詞有所遲疑，劉男竟變臉說合夥人不高興，要求女子自己去好好安撫、侍候合夥人，其實是劉男親自現身威逼女子上床，台北地檢署9日依強制性交、詐欺等罪起訴劉男。

據了解，20多歲的劉男慣用「探探」、「LEMO」等交友軟體，塑造出自身事業成功的形象，炫耀BMW名車照片，再編造故事，聲稱從事汽車零件生意可以賺錢，或者是靠著投資歐洲股票可以發財，如果網友上鉤，劉男便要求網友另外用Line、Wechat聯繫他的助理、秘書，可進一步討論合作方式。

其實這些助理、秘書都是劉男的分身，如果被害人是想求職，劉男進一步佯稱公司可以派車讓被害人使用，但需要自費購買筆電等工作設備，所以要求被害人先行支付費用；如果被害人是希望尋找投資管道，劉男就會以開戶、交易需要墊付手續費等理由行騙。

由於劉男很會在適當時間表現出不耐煩或生氣的態度，讓被害人擔心賺錢機會一縱即逝，因此很快地就會掏錢給劉男，甚至交出帳戶，結果反而被劉男拿去用來收取下一個詐騙受害人的款項，帳戶因此遭銀行凍結。

▲劉男慣用1人分飾多角的手法，在交友軟體尋找對象行騙。（示意圖／WUNDERSTOCK）

1名剛出社會的年輕女子在聽到找工作還得先花錢，猶豫地詢問這像是詐騙手法，劉男立刻變臉，稱合夥人對她很不滿，要她自己去和合夥人聯絡，還叮囑被害人要盡量安撫合夥人，否則可能對她的家人不利，女子因此應合夥人邀約到飯店見面，被迫和劉男假扮的合夥人發生性關係，之後女子仍持續與劉男聯繫了1、2個禮拜，也多次見面上床，最後才忍不住受辱報警。

檢警收案後將劉男拘提到案，偵查發現除了這名年輕女子外，還有另名急著求職的年輕男性，以及想投資的婦人也上當，劉男坦承詐騙3人共得手30多萬元，但企圖狡辯自己和年輕女子後來變成情侶，會上床是基於兩情相悅，最後才坦承一開始有違反女子意願發生性關係。

檢察官調查後，將劉男依詐欺罪嫌起訴，性侵部分則只認定被害女子首次與劉男發生性關係並非出於自願，涉及強制性交，之後的幾次上床都無證據顯示涉及性侵，處分不起訴。