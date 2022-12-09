假護花真性侵...還辯沒撕裂傷　高挑妙齡女怒：他就小我能怎麼辦

▲受害女子被性侵犯的狡辯氣哭，還被質疑下體無撕裂傷代表說詞可疑。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

台中1名紀姓男子去年約1位女性朋友看完電影，藉口護送對方回家，進屋露出兇相不戴套性侵得逞，還在女方體內射精，女子用手指從自己私處沾染體液抹在紀男人中，臭罵紀男一頓並將他趕走。紀男挨告狡辯女方比他高大，他沒能力性侵對方，還誣賴女方吃醋他跟別人約會而提告出氣，二審不採信，維持一審見解，依強制性交罪判刑3年10月，可上訴。

判決指出，紀男和本案受害人去年（2021年）4月24日深夜10點多一起到百貨公司看電影，隔天（25日）凌晨1點多散場，紀男藉口護送女方走回附近的租屋處，進入香閨賴著不走，最後趁女方背對他整理貓砂的機會，上前熊抱壓制在床上一陣亂摸。

女方情急頻喊「等一下、等一下、等一下」，企圖讓紀男冷靜下來，紀男看穿女方的緩兵之計，變臉嗆聲女方「沒關係啊！妳就一直等一下啊！」女方吃驚於紀男露出的兇相，加上反抗時後腦連撞牆壁2次而疼痛暈眩，怕紀男會再動用暴力加害她的性命，被迫任由對方性侵得逞，突然間，紀男停止動作，臉上戾氣褪去，換成溫馴模樣。

女方一時反應不過來，問紀男：「你射在裡面嗎？」紀男嘴硬否認，女方頓時暴怒，因為當天她正在危險期、紀男不戴套又內射可能害她懷孕，女方用手指從自己私處沾黏出一坨體液，直接抹在紀男鼻下唇上的人中部位，臭罵「這樣叫沒射在裡面嗎！」

紀男跪在床邊用唇形示意向女方道歉，提防被女方錄音，還厚著臉皮要女方跟他洗鴛鴦浴，女方斷然拒絕，表明要保留證據報警，並下逐客令「你想做都做完了，還待在這邊做什麼，你可以滾了！」攆走紀男後趕緊報案驗傷提告。

紀男到案辯稱女方身材比他高大，他沒力氣壓制對方性侵，2人是相互親吻愛撫後合意性交，女方還要他小聲點、不要吵到隔壁房間室友，事後他黃牛沒帶女方吃飯唱歌卻跟別人約會，女方可能吃醋而告他出氣。

女方被紀男的狡辯氣哭，出庭哽咽自責怎會被比她瘦小的紀男得逞，但她強調當時看到紀男的兇相，直覺自己再反抗有可能會死掉，當晚室友正好不在，沒人搭救。

至於被質疑驗傷結果顯示她下體無撕裂傷，女方怒稱：「我只能說有時候對方比較小，沒撕裂傷，我能怎麼辦？裡面就是有驗到他的DNA，難道是我自己弄的嗎？我的頭撞兩個包，他進出我的房間我的家，還要我證明什麼，還要我有什麼感想！」

法官勘驗女方第一時間的蒐證錄音，確實錄到紀男說的一句「對不起，妳不要生氣」，且沒反駁女方連珠砲似的責罵，紀男得知挨告後打電話向女方求饒的錄音，也顯示他違反女方意願，至於紀男推稱女方吃醋而提告，純屬狡辯，女方報案時甚至不知紀男本名，報案後約紀男碰面是想得知真實身分，並非對紀男有好感。

法官據此認定紀男涉犯強制性交罪，嚴重侵犯被害人身心，且沒認錯和解，本案女方請求重判、拒絕和解，一審判紀男3年10月徒刑，檢方上訴二審批紀男性侵弱勢女子又卸責狡辯，造成被害人二次傷害，請求加重改判，紀男上訴則自認無罪，批女方的指控不實，均被二審駁回，維持一審判決，還可上訴。