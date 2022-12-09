　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假護花真性侵...還辯沒撕裂傷　高挑妙齡女怒：他就小我能怎麼辦

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲受害女子被性侵犯的狡辯氣哭，還被質疑下體無撕裂傷代表說詞可疑。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

台中1名紀姓男子去年約1位女性朋友看完電影，藉口護送對方回家，進屋露出兇相不戴套性侵得逞，還在女方體內射精，女子用手指從自己私處沾染體液抹在紀男人中，臭罵紀男一頓並將他趕走。紀男挨告狡辯女方比他高大，他沒能力性侵對方，還誣賴女方吃醋他跟別人約會而提告出氣，二審不採信，維持一審見解，依強制性交罪判刑3年10月，可上訴。

判決指出，紀男和本案受害人去年（2021年）4月24日深夜10點多一起到百貨公司看電影，隔天（25日）凌晨1點多散場，紀男藉口護送女方走回附近的租屋處，進入香閨賴著不走，最後趁女方背對他整理貓砂的機會，上前熊抱壓制在床上一陣亂摸。

女方情急頻喊「等一下、等一下、等一下」，企圖讓紀男冷靜下來，紀男看穿女方的緩兵之計，變臉嗆聲女方「沒關係啊！妳就一直等一下啊！」女方吃驚於紀男露出的兇相，加上反抗時後腦連撞牆壁2次而疼痛暈眩，怕紀男會再動用暴力加害她的性命，被迫任由對方性侵得逞，突然間，紀男停止動作，臉上戾氣褪去，換成溫馴模樣。

女方一時反應不過來，問紀男：「你射在裡面嗎？」紀男嘴硬否認，女方頓時暴怒，因為當天她正在危險期、紀男不戴套又內射可能害她懷孕，女方用手指從自己私處沾黏出一坨體液，直接抹在紀男鼻下唇上的人中部位，臭罵「這樣叫沒射在裡面嗎！」

紀男跪在床邊用唇形示意向女方道歉，提防被女方錄音，還厚著臉皮要女方跟他洗鴛鴦浴，女方斷然拒絕，表明要保留證據報警，並下逐客令「你想做都做完了，還待在這邊做什麼，你可以滾了！」攆走紀男後趕緊報案驗傷提告。

紀男到案辯稱女方身材比他高大，他沒力氣壓制對方性侵，2人是相互親吻愛撫後合意性交，女方還要他小聲點、不要吵到隔壁房間室友，事後他黃牛沒帶女方吃飯唱歌卻跟別人約會，女方可能吃醋而告他出氣。

女方被紀男的狡辯氣哭，出庭哽咽自責怎會被比她瘦小的紀男得逞，但她強調當時看到紀男的兇相，直覺自己再反抗有可能會死掉，當晚室友正好不在，沒人搭救。

至於被質疑驗傷結果顯示她下體無撕裂傷，女方怒稱：「我只能說有時候對方比較小，沒撕裂傷，我能怎麼辦？裡面就是有驗到他的DNA，難道是我自己弄的嗎？我的頭撞兩個包，他進出我的房間我的家，還要我證明什麼，還要我有什麼感想！」

法官勘驗女方第一時間的蒐證錄音，確實錄到紀男說的一句「對不起，妳不要生氣」，且沒反駁女方連珠砲似的責罵，紀男得知挨告後打電話向女方求饒的錄音，也顯示他違反女方意願，至於紀男推稱女方吃醋而提告，純屬狡辯，女方報案時甚至不知紀男本名，報案後約紀男碰面是想得知真實身分，並非對紀男有好感。

法官據此認定紀男涉犯強制性交罪，嚴重侵犯被害人身心，且沒認錯和解，本案女方請求重判、拒絕和解，一審判紀男3年10月徒刑，檢方上訴二審批紀男性侵弱勢女子又卸責狡辯，造成被害人二次傷害，請求加重改判，紀男上訴則自認無罪，批女方的指控不實，均被二審駁回，維持一審判決，還可上訴。

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
台中跨年重磅卡司！　韓國巨星來台：要喝珍奶
「檳榔妹給摸2粒」已消失！　內行揭1管道：暴賺10倍
誰戰2024？　綠委估「他」對民進黨威脅最大
3男1女回家續攤！她酒醒被脫褲　床邊見不明液體
2023年「最強運5星座」　薪水狂漲、獎金領不完
台中男性侵「辯無撕裂傷」　高挑女：他就小我能怎麼辦
快訊／養雞場大火「上千隻雞燒死」！　慘烈畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

水電工家裡藏「超專業狙擊長槍」　他辯：心情不好拿來打小鳥

「你跟鎮瀾宮什麼關係」　上班族吃早餐...竟因帽子衰遭3人嗆聲

約好「純抱睡」卻伸進去　男辯只是跨腳不小心結果慘了

公墓棄屍！失業司機爆頭亡　怨他「認錢不認人」養父：1車2賣惹禍

下橋「油門一拜」闖燈　左轉機車慘被瞬間擊落...畫面曝光

快訊／苗栗西湖養雞場火警　估千隻雞燒死

桃園檢警持續查賄　3人買票遭收押...楊梅再爆「幽靈人口」

假護花真性侵...還辯沒撕裂傷　高挑妙齡女怒：他就小我能怎麼辦

廂型車自撞安全島側翻　駕駛酒測值1.27「泥醉狀態」...後方塞爆

潑漆六四「恥辱柱」!　檢：已破壞限期展覽功能…3男起訴

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

張蘭直播自稱「愛新覺羅蘭」！　戴黑頭紗酸大S：自力更生買的

水電工家裡藏「超專業狙擊長槍」　他辯：心情不好拿來打小鳥

「你跟鎮瀾宮什麼關係」　上班族吃早餐...竟因帽子衰遭3人嗆聲

約好「純抱睡」卻伸進去　男辯只是跨腳不小心結果慘了

公墓棄屍！失業司機爆頭亡　怨他「認錢不認人」養父：1車2賣惹禍

下橋「油門一拜」闖燈　左轉機車慘被瞬間擊落...畫面曝光

快訊／苗栗西湖養雞場火警　估千隻雞燒死

桃園檢警持續查賄　3人買票遭收押...楊梅再爆「幽靈人口」

假護花真性侵...還辯沒撕裂傷　高挑妙齡女怒：他就小我能怎麼辦

廂型車自撞安全島側翻　駕駛酒測值1.27「泥醉狀態」...後方塞爆

潑漆六四「恥辱柱」!　檢：已破壞限期展覽功能…3男起訴

播放量破億！韓國巨星登台中跨年　二度訪台嗨喊：要喝珍奶

廖科溢被爆「連粉絲都吃」！她轟吃乾抹淨：砲友兼打掃工還淪愛情地基主

水電工家裡藏「超專業狙擊長槍」　他辯：心情不好拿來打小鳥

直擊！北京也賣屏東午仔魚　簡體標籤有「TAIWAN」陸魚販不知被禁

小彬彬情淡越南嫩妻「決定3度離婚」　兒小小彬曾虧「換老婆太頻繁」

小套房388萬！他精算租40年「反而省4萬↑」　網揭1問題打臉

TikTok知名「神秘箱屍案」吸3000萬人觀看！　兇嫌謀殺罪成立

「檳榔妹給摸2粒」生意好到不行...已消失！內行揭1管道：暴賺10倍

婚禮變喪禮！煤氣罐大爆炸「釀4死60傷」　新郎家一半被炸飛

台南女中105週年校慶運動會開幕　黃偉哲邀請Martin Hurkens溫暖獻唱

水桶腰阿柴咬飯碗怒摔 眼神死瞪奴才：啊晚餐勒！？

社會熱門新聞

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

受刑男側睡遭獄友逼近　管理員出手救了他

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

快訊／高雄輕軌撞機車！騎士倒地命危送醫搶救

即／高雄路口機車對撞1死4傷！嬤載2孫天人永隔

派出所長是渣男　婚內滾「女大生床」被拔官

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　屢踩紅線警不忍了

調酒師口愛後凍未條硬上　結局超慘

公墓男屍案！詐團分贓不均釀命案　4人被逮

台中驚傳「殺人棄屍公墓」　30多歲男被虐爆頭慘死

快訊／苗栗西湖養雞場火警　估千隻雞燒死

每月200萬包養！20歲正妹獻全裸片給富豪慘了

更多熱門

相關新聞

已婚憲兵性侵麻吉女友　她床邊驚見嘉明怒告

已婚憲兵性侵麻吉女友　她床邊驚見嘉明怒告

一名女子小君（化名）邀請田姓已婚憲兵以及友人，一起到男友店裡敘舊，之後4人改到小君與男友的家裡喝酒，隔天一早小君醒來卻發現下半身光溜溜，床邊還有不明液體，才驚覺遭到性侵，田男也承認犯行。士林地院考量田男以賠償50萬元與小君達成和解，並獲得原諒，依乘機性交罪判處有期徒刑1年8月，緩刑4年。

酒後遭輪流性侵！少女慘死旅館身分曝光

酒後遭輪流性侵！少女慘死旅館身分曝光

網購迷藥試吃有效　色男性侵2女未遂

網購迷藥試吃有效　色男性侵2女未遂

調酒師口愛後凍未條硬上　結局超慘

調酒師口愛後凍未條硬上　結局超慘

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

關鍵字：

性侵性自主網友人中鴛鴦浴驗傷

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

快訊／王大陸認愛大馬女神！

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

百萬YTR HOOK突披婚紗！

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

NMIXX重點成員突退團！JYP：已解約

2022年離開的19顆星！艾成墜樓輕生最震撼

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面