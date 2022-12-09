約好「純抱睡」卻伸進去　男辯只是跨腳不小心結果慘了

▲男子約女網友「純抱睡」卻把手伸進女方衣服內，被依強制猥褻罪嫌起訴。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

賴姓男子和女網友相約「純抱睡」，抱到一半卻把手伸進女網友的衣服裡，被害人氣得不想再睡，還上網要求公審不守信的賴男，檢警調查時，賴男坦承事先沒說要發生性行為，但他只是在伸手跨腳過程中不小心觸碰到。台北地檢署檢察官調查發現，賴男曾為「失禮」行為公開道歉，因此不採信他的辯詞，9日依強制猥褻罪嫌將他起訴。

「純抱睡」是近年網路上逐漸熱門的社交話題，互不認識的男女可能是為了有人陪伴，也可能是享受與人的接觸感，就會相約抱睡，但是在隱蔽環境中親密接觸，難免讓人聯想到後續可能發生進一步的性關係，約抱睡到底是否具有性暗示，一直是網友討論話題。

賴姓男子就是在網路上與沒見過面的被害人相約，到旅館開房間純抱睡，賴男以接近側躺的方式伸手、跨腳摟住被害人，可是被害人感覺到賴男手伸進衣服內，認為賴男逾越了當初說好的「純抱睡」，當場拒絕，等退房後，被害人上網指責賴男，希望網友一起譴責。

賴男因此在Twitter上，公開為自己的失禮行為向被害人道歉，但被害人越想越氣，決定報案，賴男坦承雙方事前沒有提到性交易，只是相約不具性含意的抱睡，但解釋自己只是在抱抱的過程中，不小心觸碰到不該碰的地方，檢察官調查後，認為賴男行為已經構成強制猥褻，依法提起公訴。