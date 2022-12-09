創平台「高獲利報表」吸投資　夭壽主嫌推母當車手「2次領30萬」

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲線報，有詐騙集團成立假的投資平台吸引投資客，甚至還秀出五星級飯店舉辦「年終尾牙頒獎盛宴」的邀請函，還以「明天會更好」猛灌迷湯，有被害人誤信投資1700萬，離譜主嫌更找來不知情的母親幫忙領錢，成為車手一起被逮。

警方調查，29歲的陳姓男子等25名犯嫌，主要推廣「宏達資本」的投資平台，宣稱可以代為操作股票，並且在平台上秀出高獲利的財報吸引被害人，新北市就有1名退休電信業者，3個月內就投資1700萬。

▲詐騙集團主嫌竟然找來母親當車手，2度前往超商提領30萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

被害人被騙後血本無歸，立刻報警處理，警方接獲線報之後展開追查，發現陳嫌等人吸引被害人投資，等到被害人認為要返還現金時，就會立刻將對方封鎖，且也會下架平台讓被害人找不到人。

警方掌握29歲的陳姓主嫌，更離譜的找來55歲的母親當車手，2度前往超商提領30萬元，最後母親也一起遭到警方逮捕到案，另外25人詐騙犯罪集團中，還有2對夫妻檔一起涉案，最後全數遭警方逮捕。

▲詐騙集團製作假的投資平台，做出高利潤財報吸引被害人投資。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方陸續逮捕陳嫌在內等25人，查扣作案手機22支、金融卡19張、存簿20本及預付卡1張等證物，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例等罪移送偵辦，後續也將持續清查更多被害人。