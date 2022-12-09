蔡英文：推動性別平等、婦女賦權　台灣一直在最前線

▲蔡英文總統9日以錄影方式為「2022女科技人大會–邁向工作與生活共榮的新職場」致詞。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文9日以錄影方式，為「2022女科技人大會–邁向工作與生活共榮的新職場」致詞。她表示，在推動性別平等和婦女賦權，台灣一直站在最前線。根據「2022年性別圖像」，台灣的性別平等表現在163個國家中，位居第6名、亞洲名列第1。蔡英文強調，政府要持續努力，營造多元、平等、包容的性別友善環境，讓更多女性科技人才可以無後顧之憂，發揮所長。



蔡英文致詞表示，台灣的科技產業在國際占有關鍵的地位，而在這當中，在座各位女科技人，正是推動台灣科技向前邁進的重要動力。

「藉這個機會，我要謝謝大家長期以來，為台灣的科技產業貢獻專業和寶貴的經驗。」蔡英文說，各位的付出，不但讓世界越來越重視台灣，也為台灣的女力樹立了典範，「各位女科技人的成就，都非常不簡單。其中有幾位更是照顧家庭和追求事業，兩者兼顧，令人十分敬佩」。

蔡英文強調，在推動性別平等和婦女賦權，台灣一直站在最前線。根據「2022年性別圖像」，台灣的性別平等表現，在163個國家中，位居第6名，亞洲名列第1，「台灣受到國際肯定，政府仍要持續努力，營造多元、平等、包容的性別友善環境，讓更多女性科技人才可以無後顧之憂，發揮所長」。

「我們相信，不論在任何領域，都需要女性朋友的參與，激盪出創新發展。」蔡英文說，特別是當國際越來越依賴台灣科技貢獻，台灣的產業就更需要不分性別、專業優秀的人才，共同來投入。

蔡英文說，政府的目標是打造一個工作和生活共榮的科技職場。期待未來，在友善的職場環境中，科技女力會有更精采的表現，「我們繼續一起努力」。