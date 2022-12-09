蘇貞昌「善意提醒」賴清德　選黨主席有利有弊：要深思

▲副總統賴清德宣布參選民進黨主席。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉民進黨大敗，黨內火速啟動主席補選工作，副總統賴清德確定將參選，8日也親自致電總統蔡英文表達參選意願，扛起下一階段領導民進黨前行的重任。而行政院長蘇貞昌9日受訪表示，賴副總統昨有打電話給他，要聽他的意見，「我也很善意的提醒他有利有弊，要深思」。

黨主席補選會連動到府院內閣人事布局，因此賴清德先前確實有跟總統先行知會，有考慮投入主席補選，而賴在8日也致電總統，報告最後的決定。

親賴人士說，包括蘇院長在內，賴清德也向黨內各派系、社會各產業與各領域、基層支持者等，進行徵詢，完成不同層面的溝通。據了解，連可能持反對意見的正國會、英系都有先溝通，賴清德也都親自聯繫。

其實賴清德昨透過臉書表達參選黨主席意願時也坦言，關於民進黨黨主席的補選，這陣子各方所傳達的意見，有鼓勵、也有保留，他都已經收到了，他非常珍惜、重視，也心存感激。

而行政院長蘇貞昌9日受訪時也表示，賴副總統昨有打電話給他，要聽他的意見，「我也很善意的提醒他有利有弊，要深思」蘇說，現在賴副總統已經提前表態明志，願在黨的此時此刻承擔，他要特別給予祝福也會支持，希望我們能一起團結前進，讓黨更符合人民得期待，創造更好的成績。

▲接到賴清德電話的蘇貞昌提醒選黨主席有利有弊。（資料照／民進黨提供）