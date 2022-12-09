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哈利王子坦言：非常羞愧！　20歲做這件事成「人生最大錯誤」

▲▼威廉與哈利。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 哈利在紀錄片中道出人生中犯下的最大錯誤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根為Netflix拍攝的紀錄片在台灣時間8日公開，二人在片中真情流露，哈利也親口道出自己人生中犯過最大的錯，就是20歲那年穿著納粹制服參加派對，坦承對此感到「非常羞愧」，這件事也為他帶來深遠的影響。

《每日郵報》報導，哈利在新公開的紀錄片《哈利與梅根》第3集中，對於過去穿納粹制服參加變裝派對一事坦言，「這是我一生中最大的錯誤之一，事後我感到非常羞愧。」

為了彌補錯誤，哈利和當時倫敦的猶太拉比（Chief Rabbi）薩克斯（Jonathan Sacks）見面，對他帶來深遠的影響，後來也前往柏林，和納粹大屠殺倖存者對話，「我本來可能不以為意，在生活中一而再再而三地重蹈覆轍，但我從中記取了教訓。」

哈利2005年參加奧運馬術運動員米德（Richard Meade）為兒子生日舉辦的變裝派對，為因應主題「本土與殖民」（native and colonial），竟穿著納粹軍服，還戴上印有納粹標誌「卐」的臂章。同行的兄長威廉則穿著一件豹紋黑色緊身衣，戴上尾巴和爪子。

《太陽報》在頭版刊出哈利穿著納粹服的照片，頓時掀起國際譁然。不久後哈利為此公開道歉，「若我冒犯到任何人，我感到非常抱歉。我選擇的服裝非常糟糕，我很抱歉。」

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