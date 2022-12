哈利梅根出席晚宴　遭當眾狠嗆「摧毀王室感想如何？」尷尬片瘋傳

▲ 哈利梅根出席頒獎典禮。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國哈利王子和妻子梅根的Netflix紀錄片公開前夕,6日在紐約曼哈頓公開亮相,連袂出席一場頒獎典禮晚宴,卻有民眾在人群中點名梅根大聲怒罵,「摧毀王室的感想如何?」場面十分尷尬。

綜合外媒報導,哈利梅根6日出席甘迺迪人權基金會(RFKHR)舉行的頒獎典禮晚宴「希望漣漪」(The Ripple of Hope gala),許多粉絲為一睹二人風采到場支持,但他們抵達位於紐約希爾頓的會場時,一名抗議者的怒吼卻格外突出。

The Duke and Duchess of Sussex arrive at the Ripple of Hope Award gala in New York pic.twitter.com/pqTrfyyjG8