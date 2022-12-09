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哈利梅根紀錄片開砲　查爾斯國王恐拿出「對付黛妃1狠招」重懲兩人

▲▼查爾斯三世,哈利王子,梅根,亞契。（圖／達志影像／美聯社）

▲有評論認為，若哈利王子和梅根的紀錄片觸碰「底線」，英國國王查爾斯三世（右）可能拔除兩人頭銜。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英國哈利王子與夫人梅根的Netflix紀錄片8日正式上架，內容除了兩人相識、相戀的過程外，也談到在王室須面對龐大的輿論壓力。然而，讓外界更關注的是，哈利與梅根是否還會爆出更多王室內幕，而王室又會如何應對。有專家就表示，查爾斯國王有可能端出對付黛安娜的狠招，拔掉兒子、兒媳的「殿下」頭銜。

▲▼紀錄片《哈利王子與梅根》一共分為6集，前3集已於8日在平台上架。（圖／翻攝自Netflix網頁）

▲紀錄片《哈利王子與梅根》一共分為6集，前3集已於8日在平台上架。（圖／翻攝自Netflix網頁）

根據《每日郵報》報導，王室評論員科爾（Michael Cole）近日接受電視台訪問時提到，新推出的Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》（Harry & Meghan）可能談到更多「嫁入王室的女人們所承受的痛苦與折磨」，凱特王妃（Kate Middleton）過去的訪談也可能被當作話題素材。其他專家也推測，紀錄片還可能追溯到凱特嫁入王室之前的生活，「那會令人很不舒服」。

▲▼哈利王子與梅根2018年5月19日在溫莎城堡的聖喬治教堂舉行婚禮後走下台階。（圖／美聯社）

▲哈利與梅根2018年5月19日在溫莎城堡的聖喬治教堂舉行婚禮後走下台階。（圖／美聯社）

科爾表示，先前威廉王儲的教母赫西夫人（Lady Susan Hussey）發言涉及種族歧視，英國王室大動作切割，讓她火速辭職，這顯示王室面對危機將不惜快刀斬亂麻，若哈利與梅根利用紀錄片攻擊凱特，查爾斯國王（King Charles）可能會考慮撤除哈利夫婦的「殿下」（His or Her Royal Highness, HRH）頭銜。

科爾解釋，拔掉「殿下」頭銜正是黛安娜王妃當年和查爾斯離婚後立刻受到的處置，這對哈利與梅根來說將是一個意義重大的嚴重懲罰。科爾認為，如果威廉王儲的妻子凱特直接受到攻擊，查爾斯除了有可能授權懲罰之外，也有可能不會對外解釋，甚至不會多做任何回應。

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