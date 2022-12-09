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林佳龍也想選黨主席？ 　郭正亮曝賴清德出戰補選「兩大」關鍵

▲▼副總統賴清德。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲副總統賴清德。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德8日宣布參戰民進黨主席補選，前民進黨立委郭正亮8日爆料，前交通部長林佳龍其實願意承擔黨主席責任，但卻未說服賴清德，再加上賴清德基於對總統蔡英文「不放手」以及「敗選檢討未徹底」這兩點原因而站出來到第一線，想凸顯「我就是跟前面的不一樣！我要選總統，要有所表現」的氛圍，帶動2024年總統大選的新氣象。

郭正亮在《新聞大白話》節目中表示，賴清德基於兩點的考慮，想要自己站到第一線。第一，他認為蔡英文還是沒有放手，蔡到底會不會拱前副總統陳建仁沒人知道，萬一行政院突然改組，結果讓陳建仁來擔任閣揆，那就是一個很大的變數。第二，民進黨這陣子黨內敗選檢討並未徹底，社會也沒什麼感覺，賴清德認為，如果再讓那種消沈的氛圍繼續拖下去，對於總統大選都會不利。

郭正亮說明，林佳龍是蠻想要選黨主席的，因為在桃園市長鄭文燦出了問題之後，大家就想說賴清德跟陳建仁都不要當黨主席，暫時不要強碰，讓別人先來做，緩和一下氛圍，那賴清德跟陳建仁就去走基層，反正到最後看民調誰比較領先。因此，林佳龍是蠻願意承擔黨主席這個責任，可是顯然他沒有說服賴清德，因為正國會在這之前，已經跟新潮流比較傾向表態支持賴清德選總統，那林佳龍就想說大概可以得到賴清德的諒解，「不然我來當黨主席。」

郭正亮強調，賴清德對總統蔡英文不放手實在是不放心，所以他就要站在第一線，至少說這個責任他來扛；再者，賴清德想要有一些作為，如果他真的當選黨主席，民進黨一定會有一些大的改革動作，因為他一定要凸顯「我就是跟前面的不一樣！我要選總統，要有所表現」，那個氛圍可以帶動一個新的氣象。

郭正亮補充，賴清德8日透過個人臉書臉書毅然決然地表態，就是決定了，所以這對民進黨要參選立委的人來講，他們心裡應該大部分是高興的，因為他們會覺得這時候還不做一點大的斷然改革，那明年怎麼選？

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