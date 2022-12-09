若他幫王鴻薇打選戰　吳子嘉預言「這原因」會大勝

記者崔子柔／綜合報導

台北市第3選區（中山、北松山）立委席次將於明年1月8日進行補選，才剛當選台北市議員的王鴻薇接受國民黨中央徵召投入選戰，迎戰民進黨的吳怡農。美麗島電子報董事長吳子嘉認為，若蔣萬安親自出面輔選，王鴻薇就有機會大勝。

吳子嘉先前分析，若投票率將決定藍綠勝負，會變成基本盤對決，「最後的結果可能變成對王鴻薇不是很有利的局面」，不過他昨（8）日在《新聞千里馬》表示，蔣萬安若想當政治老大，立委補選就是他的事情，他來幫王鴻薇打選戰，王鴻薇就會大勝。

▲王鴻薇在松江南京路口拜票。（圖／記者林敬旻攝）



吳子嘉指出，因為蔣萬安有管道又有人脈，若選上市長又贏得立委，會是成為政治領導人跨出的第一步，王鴻薇策略上應該套牢蔣萬安，他最新聽到的消息是「王鴻薇讓1萬票」，不知道這個趨勢是否會延續下去。

▲蔣萬安輔選王鴻薇。（圖／記者鄭佩玟攝）



吳子嘉先前在《董事長開講》表示，因為投票時間靠近過年，投票率保守三成，就變基本牌，而中山區有42個里，北松山有20個里，中山區佔絕大多數的影響因素，這是王鴻薇從來沒有經營過的。

吳子嘉說，選舉只有分兩種，空戰跟陸戰，如果補選投票率影響很大，那就是陸戰因素為主，投票率決定了輸贏的絕大因素，然後空戰的問題是每天很多新聞，但對選舉的最終結果影響不見得非常大，若投票率將決定藍綠勝負，「最後的結果可能變成對王鴻薇不是很有利的局面」。