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ECOVACS展售店開幕　眾多商品下殺低至4.5折起

▲ECOVACS全台第一間展售店，在台北新光三越A9法雅客，店內產品多樣，滿足各種清掃族群。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者邱筱茜／採訪報導

科技日新月異，3C產品琳琅滿目，購買家電時常上網爬文爬半天卻還是一頭霧水，究竟什麼樣的產品、什麼樣的功能，才最適合自己的需求，全球掃地機器人領導品牌ECOVACS，全台第一間展售店進駐台北信義區，提供民眾親身體驗，找到符合自己需求的產品。

ECOVACS展售店，以潔淨白為主體設計，俐落的裝潢風格與柔和照明，建構出都會簡約質感，展現科技與美學完美融合的全新風貌，讓消費者終於有一個完整的體驗空間。

▲ECOVACS展售店開幕　X1 OMNI、T10掃地機器人下殺4.5折起。（圖／記者劉亮亨攝）

▲ECOVACS邀請民眾前來體驗智慧家電。（圖／記者劉亮亨攝）

在ECOVACS展售店，能體驗多款掃地機器人產品，包括今年火爆全網的十合一旗艦機種 X1 OMNI、性價比與強悍功能並存的T10系列以及新銳品牌yeedi 2022年全新機種Floor3系列等。

ECOVACS台北店負責人曾昱瑾表示，「X1 OMNI一直是ECOVACS的明星機種，主打全能性的十合一功能，同時帶給消費者更加高規格的享受，另外，也推出了價格相對親民也更好入手的T10系列，非常適合第一次購買掃地機器人的族群，今年也推出了ECOVACS的新銳品牌yeedi，讓小資族也能夠非常輕鬆的購入智慧家電，希望大家可以到現場來親自體驗，挑選最適合自己的智慧家電回家。」

除了明星商品掃地機器人，ECOVACS 前陣子也推出與X1 OMNI 雙雙榮獲紅點設計獎的擦窗機器人GLASSBOT W1 PRO。

▲ECOVACS展售店開幕　X1 OMNI、T10掃地機器人下殺4.5折起。（圖／記者劉亮亨攝）

▲ECOVACS台北店負責人曾昱瑾表示，現在是智慧3.0的時代，ECOVACS注重跟消費者之間的互動性。（圖／記者劉亮亨攝）

ECOVACS台北店負責人曾昱瑾表示，「ECOVACS一直致力於研發智慧家電鎖定居家清潔市場，希望消費者在使用的時候，可以不用再為家事所煩惱，我們也一直致力於研發更多讓消費者可以『省時、省心、省力』的產品，因此我們推出了自動擦窗機，讓消費者在打掃的同時，可以輕鬆解決大面積擦窗的問題，那同時也避免高處擦窗的風險，我們就可以省下更多的時間來做自己喜歡的事情。」

▲ECOVACS展售店開幕　X1 OMNI、T10掃地機器人下殺4.5折起。（圖／記者劉亮亨攝）

▲GLASSBOT W1 PRO擦窗機器人，主打「清潔力」、「智慧力」、「安全力」與「便捷力」四大功能。（圖／記者劉亮亨攝）

銷售成績亮眼的ECOVACS 為全球掃地機器人領導品牌，2022年前三季已走入全球3000萬個家庭，此次在台北信義區開設展售店，更是展現了品牌深耕台灣市場的決心。

ECOVACS台北店負責人曾昱瑾表示，「過去民眾可能會覺得智慧家電有點難以上手，現在是智慧3.0的時代，我們更注重跟消費者之間的互動性，ECOVACS希望機器人可以服務到每一個客人，因此我們提供了這樣的展示空間，希望消費者可以到現場來親自體驗，智慧家電為生活帶來的美好，同時我們也可以挑選到最適合自己的產品帶回家，畢竟機器沒有最好的，只有最適合自己的。」

▲ECOVACS展售店開幕　X1 OMNI、T10掃地機器人下殺4.5折起。（圖／記者劉亮亨攝）

▲為慶祝展售店盛大開幕，品牌現在也祭出超強檔優惠。（圖／記者劉亮亨攝）

為歡慶開幕，12月門市消費享超值優惠，包含十項全能旗艦機種DEEBOT X1 OMNI、T10系列以及擦窗機器人GLASSBOT W1 PRO等眾多商品下殺低至4.5折起，此外凡購買指定機種 DEEBOT N8 以及 AIRBOT AVA，再加碼贈送周邊耗材配件。邀請民眾於歲末年終，解放雙手，安心出走，享受解放時間後帶來的新型態生活。

ECOVACS FB：https://www.facebook.com/ecovacs.tw

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關鍵字：

ECOVACS科沃斯掃地機器人擦窗機器人3C

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