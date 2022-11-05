　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大最常被退學是1類人！葉丙成比喻：臨老入花叢　籲家長改變觀念

▲▼「新世代‧新教育—社會變遷中的人才培育」國際研討會今起舉行兩天。（圖／記者許敏溶攝）

▲在今天的人才培育研討會上，台大教授葉丙成呼籲家長更改心態，把3C當成學習工具。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

不少學童沉迷於3C，也讓家長視3C為洪水猛獸，但台大電機系教授葉丙成今（5日）指出，台大最常被退學的學生，就是小時候被禁用3C，大學接觸後「臨老入花叢」，沉迷後荒廢學業而被退學，呼籲家長要改變觀念，把3C當成學習工具而非玩樂器材，才能培育孩子運用數位3C與全球合作能力，迎接未來「線上協作」的工作環境。

黃昆輝教授教育基金會今、明（6日）兩天舉辦「新世代‧新教育—社會變遷中的人才培育」國際研討會，邀請國內外學者專家與會，下午場次邀請台大電機系教授林宗男、葉丙成等人分享經驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉丙成是270萬名中小學生使用的PaGamO教育科技平台創辦人，他首先提到，全世界有28國把寫程式當成小學生必修課程，台灣也曾討論納入國中課程，卻遭到很大反彈聲浪，更有人是批評說：「還嫌台灣學生還不夠累嗎？」

葉丙成進一步指出，台灣培育3C人才的另一個問題，就是家長將3C為洪水猛獸，小孩子小時候都被禁用3C，但家長反而把3C當成獎勵措施，規定孩子唸書念很久才能玩半小時，結果就是小孩子在那半小時絕對都打電動，養成孩子把3C當作玩樂器材思維，無法養成任何工具性思維。

▲▼台大校長候選人、台大電機系教授葉丙成。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大電機系教授葉丙成。（資料照／記者許敏溶攝）

葉丙成更以自己在台大任教多年經驗，發現台大最常被退學學生，往往是小時候被禁用3C，等到上大學買了電腦，才發現世界上有這麼好玩的東西，結果「臨老入花叢」，學生就容易沉迷而荒廢學業。

葉丙成指出，「線上協作」是未來人才樣貌，若其他國家年輕人都會寫程式，唯獨台灣人不會，要追上就很難，若要培育符合未來需求的人，台灣家長的觀念要更改，不要把3C視為洪水猛獸，而是讓孩子擁抱數位3C，不要把3C當成有限時間的玩樂工具，而是學習的工具，迎接未來跨國協力合作的工作環境。

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
台北高房價、社宅怎解？　陳時中、蔣萬安、黃珊珊解方一次看
房東潛入租客家「性侵寵物狗」！　超噁畫面曝
台灣史上最強辯論會！　鄉民點名這一場：真的戰神
好友炸喜訊！他包6600元「沒參加婚禮」　結局被封鎖了
台灣大賽今首戰！　王柏融現身球場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天清晨最冷「低溫再掉1字頭」！下周回暖6天　3地仍有雨彈襲擊

台大最常被退學是1類人！葉丙成比喻：臨老入花叢　籲家長改變觀念

王必勝再解釋高端保護效益報告　真實世界資料比臨床試驗更有效力

立冬來了「4星座越冷財運越旺」　命理專家：水瓶座可買刮刮樂

被丟防疫7問　陳時中無奈「問3次就多餘了」惹眾怒：沒答案啊

北市電力不足　陳時中喊「使用省電電器」！PTT狂酸：自主應變

快訊／出遊注意！雨彈襲擊　1縣市大雨特報

高端補件7天速審遭疑「幫陳時中解套」　薛瑞元：快也唸、慢也唸

陳時中辯論提育兒「教他怎麼生」！鄉民看傻：愛愛要在旁邊看？

50多歲男死後確診！家中倒臥沙發無呼吸心跳　曾打3劑疫苗

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

賈永婕陶醉老公獻唱：帥翻了！　沒被邀合唱委屈「怎麼不是我」

35人求職遭上銬囚禁1個月　3人亡棄屍山區1遺體搜尋中

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

明天清晨最冷「低溫再掉1字頭」！下周回暖6天　3地仍有雨彈襲擊

台大最常被退學是1類人！葉丙成比喻：臨老入花叢　籲家長改變觀念

王必勝再解釋高端保護效益報告　真實世界資料比臨床試驗更有效力

立冬來了「4星座越冷財運越旺」　命理專家：水瓶座可買刮刮樂

被丟防疫7問　陳時中無奈「問3次就多餘了」惹眾怒：沒答案啊

北市電力不足　陳時中喊「使用省電電器」！PTT狂酸：自主應變

快訊／出遊注意！雨彈襲擊　1縣市大雨特報

高端補件7天速審遭疑「幫陳時中解套」　薛瑞元：快也唸、慢也唸

陳時中辯論提育兒「教他怎麼生」！鄉民看傻：愛愛要在旁邊看？

50多歲男死後確診！家中倒臥沙發無呼吸心跳　曾打3劑疫苗

謝忻逛露營展被認出！　準備合照「粉絲開口只提王少偉」對話笑翻

打造水岸城市新風貌！　彰化推動治水防洪淨水全國第一

謝和弦出任台北市長候選人蘇煥智後援會長　地點借用原競選總部

明天清晨最冷「低溫再掉1字頭」！下周回暖6天　3地仍有雨彈襲擊

台北高房價、社宅怎解？　陳時中、蔣萬安、黃珊珊解方一次看

蔣萬安「孩子哭鬧像立院打仗」　她嗆：小看議事「非常失言」

不怕句點王　4個訣竅讓你跟陌生人超好聊

雲林首座寵物公園啟用　汪星人專屬運動空間...讓毛小孩盡情奔跑

「卓冠廷揪黃捷」三峽掃街拜票！廖宜琨公開1日行程　一天跑6地

遠銀樂觀看台灣明年景氣　會升息但步調不像美國！

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

生活熱門新聞

快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

好友炸喜訊！他沒參加婚禮「被封鎖」傻了

台大名醫施景中求「代掛號公司」：放過我的門診

車禍手骨折！遠距男友探望「只想愛愛」讓她傻眼

華航飛韓國「這2航班」突取消！大批苦主崩潰

貴人來了！4星座「深秋運勢大翻身」　加薪終於輪到你

媽一開錢包被滿滿「女兒愛」暴擊　2千人感動

「好市多神物特價」媽搬12盒塞滿車　網笑當嫁妝

下面飄異味！友問1句逼說真心話　妹子尷尬了

史上最強辯論會！鄉民點名「28年前陳水扁」這一場

華航飛韓國「2航班突取消」網哀號　原因曝：因旅運需求調整

登頂紀錄造假！他寫20頁報告「打臉曾格爾」

「UNIQLO、NET」料質誰最頂　一票人選它

更多熱門

相關新聞

台大教授嘆「不好的學生」增加！催繳報告竟被回：難道我不忙嗎？

台大教授嘆「不好的學生」增加！催繳報告竟被回：難道我不忙嗎？

社會快速變遷與廣設高中大學，也讓學生產生質變，台大社會系退休教授薛丞泰今（5日）指出，他任教台大發現，自己考試題目沒太多變化，但學生作答篇幅，卻是從B4慢慢縮水為A4，甚至有些文字看不懂，還要自己去猜學生寫什麼，有一次他提醒一位學生繳交期末作業的最後期限，學生竟回他，「我知道你很忙，難道我不忙嗎？」自己感覺是，台大的好學生沒減少，但不好的學生是在增加。

疫情挑戰人才養成　教長：應培育學生跨領域與解決問題能力

疫情挑戰人才養成　教長：應培育學生跨領域與解決問題能力

全國電子進駐微風南山　開創3C未來式

全國電子進駐微風南山　開創3C未來式

不許再跟那個講髒話的同學往來！

不許再跟那個講髒話的同學往來！

葉丙成怒告妨害名譽　過來人曝「兇手」：一堆窮光蛋

葉丙成怒告妨害名譽　過來人曝「兇手」：一堆窮光蛋

關鍵字：

葉丙成3C人才培育寫程式

讀者迴響

熱門新聞

伊能靜罕見「揭離婚哈林主因」！3關鍵讓她崩潰

林俊傑不藏了！演唱會大方「帶她上台」

鍾明軒留學1月「技術都不如台灣」！

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

「中壢囚禁案」女房仲雙手潰爛幫吐血死者CPR

25歲阿美族戰士陣亡烏克蘭！　遭爆在台積欠百萬債務

46歲女星愛女6個月罹罕病「醫診斷活不過2歲」！

超商美式、拿鐵買6送6限時1天搶

快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

25歲阿美族戰士戰死烏克蘭！　立射訓練影片曝光

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

想包養單親媽試車被騙1.6萬元！他用這招報仇

林玉書證實退賽《全明星4》告別黃隊

開箱年收6億天后闆娘台中105坪豪宅

前妻衝上台鬧婚　擴音器嗆「渣男騙感情」

更多

最夯影音

更多
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口
新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面