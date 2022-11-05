台大最常被退學是1類人！葉丙成比喻：臨老入花叢　籲家長改變觀念

▲在今天的人才培育研討會上，台大教授葉丙成呼籲家長更改心態，把3C當成學習工具。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

不少學童沉迷於3C，也讓家長視3C為洪水猛獸，但台大電機系教授葉丙成今（5日）指出，台大最常被退學的學生，就是小時候被禁用3C，大學接觸後「臨老入花叢」，沉迷後荒廢學業而被退學，呼籲家長要改變觀念，把3C當成學習工具而非玩樂器材，才能培育孩子運用數位3C與全球合作能力，迎接未來「線上協作」的工作環境。

黃昆輝教授教育基金會今、明（6日）兩天舉辦「新世代‧新教育—社會變遷中的人才培育」國際研討會，邀請國內外學者專家與會，下午場次邀請台大電機系教授林宗男、葉丙成等人分享經驗。

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葉丙成是270萬名中小學生使用的PaGamO教育科技平台創辦人，他首先提到，全世界有28國把寫程式當成小學生必修課程，台灣也曾討論納入國中課程，卻遭到很大反彈聲浪，更有人是批評說：「還嫌台灣學生還不夠累嗎？」

葉丙成進一步指出，台灣培育3C人才的另一個問題，就是家長將3C為洪水猛獸，小孩子小時候都被禁用3C，但家長反而把3C當成獎勵措施，規定孩子唸書念很久才能玩半小時，結果就是小孩子在那半小時絕對都打電動，養成孩子把3C當作玩樂器材思維，無法養成任何工具性思維。

▲台大電機系教授葉丙成。（資料照／記者許敏溶攝）

葉丙成更以自己在台大任教多年經驗，發現台大最常被退學學生，往往是小時候被禁用3C，等到上大學買了電腦，才發現世界上有這麼好玩的東西，結果「臨老入花叢」，學生就容易沉迷而荒廢學業。

葉丙成指出，「線上協作」是未來人才樣貌，若其他國家年輕人都會寫程式，唯獨台灣人不會，要追上就很難，若要培育符合未來需求的人，台灣家長的觀念要更改，不要把3C視為洪水猛獸，而是讓孩子擁抱數位3C，不要把3C當成有限時間的玩樂工具，而是學習的工具，迎接未來跨國協力合作的工作環境。

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